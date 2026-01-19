الإثنين 19 يناير 2026
رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين كريمونيزي وفيرونا في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة كريمونيزي أمام هيلاس فيرونا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وقبل المباراة يحتل كريمونيزي المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، جمعها في 20 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات.

أمام فيرونا فيحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة، جمعها في 10 مباراة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مباراة.

روما يتخطى تورينو بثنائية نظيفة

حقق فريق روما الفوز علي نظيره فريق تورينو بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل هدف روما الأول اللاعب دونيل مالين في الدقيقة 26، وأضاف ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 72. 

تشكيل روما ضد تورينو في الدوري الإيطالي

حارس المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا، رينش.

خط الهجوم: باولو ديبالا، بيليجريني، دونيل مالين.

 

تشكيل تورينو ضد روما في الدوري الإيطالي 

حراسة المرمى: بالاري

خط الدفاع: كوكو - تاميز - إسمايلي

خط الوسط: لازارو - إلخان- جينيتيس- أبوخلال

خط الهجوم: نجونجي - أدامز - فلاسيتش

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي 

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع  بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.

إنتر ميلان يفوز علي أودينيزي

وفي نفس الجولة حقق فريق إنتر ميلان الفوز علي نظيره أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.  

هدف فوز إنتر ميلان علي أودينيزي

سجل لاوتارو مارتينيز هدف فوز فريق إنتر ميلان في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة. 

 

الجريدة الرسمية