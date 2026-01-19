دافوس، مشاركة 123 دولة ضمنها مصر فى المنتدي الاقتصادي العالمي وسويسرا تحمى القادة بطوق أمنى

18 حجم الخط

دافوس، يتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في النسخة 56 من المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس رقما غير مسبوق، حيث تأكد حضور 123 رئيس دولة أو حكومة، إضافة إلى 400 شخصية بارزة أخرى.

توفير حماية للقادة المشاركين فى منتدي دافوس

وبهدف توفير الحماية لهذا العدد الكبير من المسؤولين الدوليين المشاركين فى دافوس، تم تعزيز قوات الأمن السويسرية في "كانتون جراوبوندن" بـ 5000 جندي من الجيش السويسري، وأمرت القوات الجوية بفرض منطقة حظر طيران بامتداد 46 ميلًا بحريًا حول دافوس، من 18 حتى 24 يناير الجاري.

ووفق بيان رسمي صاددر عن الجيش السويسري، تم تحديد عدد الرحلات بطوافات الهليكوبتر بين زيورخ وسانت جالن-ألتنراين بـ 1600 رحلة فقط، كما تم منع استخدام الطائرات من دون طيار تمامًا في هذه المنطقة.

كذلك فرضت السلطات السويسرية، رقابة صارمة على المجال الجوي قرب "دافوس" DAVOS خلال أسبوع المنتدى، بما في ذلك نشر الأسلحة المضادة للطائرات حول المدينة.

مشاركة 6 دول عربية ضمنها مصر فى منتدي دافوس

ومن المقرر مشاركة 6 دول عربية في الدورة 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2026"، المنعقدة بين 19 و23 يناير 2026 في سويسرا، بتمثيل رفيع المستوى، وبتركيز على الابتكار والتحول الرقمي.

دافوس، فيتو

مصر، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء كلمة خاصة خلال أعمال منتدي دافوس، وللقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأعلنت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب سيلتقي السيسي على هامش المنتدى في دافوس.

الإمارات: تشارك أبوظبى بخامس أكبر وفد دولي في دافوس، يضم وفدها أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الكبرى. تترأس الوفد الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

السعودية: تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ويضم وزراء المالية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة، والسياحة، والاتصالات.

كما تطلق الرياض مبادرة "البيت السعودي" للعام الثاني على التوالي لعقد جلسات حوارية حول الرؤى الاقتصادية. يشارك الوفد السعودي في جلسات تتناول موضوعات محورية: الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في تأكيد على الدور المتنامي للمملكة في الحوار الاقتصادي العالمي.

قطر: يشارك من الدوحة في الجلسات والحوارات وفد قطري برئاسة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويضم نخبة من كبار المسؤولين وقادة القطاع الحكومي والخاص في قطر، بما يؤكد مكانة قطر المحورية في الإسهام الفاعل في مناقشة القضايا الاقتصادية والتكنولوجية ذات الأولوية على الساحة الدولية، كما يشارك في الجلسات نخبة من المتحدثين الدوليين البارزين.

المغرب: يمثل المملكة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويستعرض في كلمته أمام المشاركين محورين جوهريين؛ يرتكز الأول على المقومات الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها المملكة، بينما ينصرف الثاني إلى إضاءة ملامح الورش الملكي للدولة الاجتماعية، بوصفه مشروعًا هيكليًا يزاوج بين الطموح الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي.

سوريا: يتولى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رئاسة الوفد السوري إلى منتدي دافوس.

