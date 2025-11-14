الجمعة 14 نوفمبر 2025
البيت الأبيض يعلن مشاركة ترامب في منتدى دافوس 2026

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2026.

ويناقش قادة الأعمال والسياسة في هذا الاجتماع التحديات العالمية المُلحة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مصادر مطلعة بأن ترامب سيحضر المنتدى برفقة وفد كبير.

وانطلق الاجتماع السنوي لعام 2025 في 20 يناير، وهو يوم تنصيب ترامب، واستمر لعدة أيام، وخاطب ترامب الحضور عبر دائرة الفيديو.
 

