الأربعاء 22 يناير 2025
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مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية بمنتدى دافوس

لقاء مدبولي والرئيس
لقاء مدبولي والرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية،فيتو
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية، في ثاني أيام مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا. 


وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتطوير التعاون والاستثمارات مع مجموعة "أريستون" في ضوء التواجد القوي لها على مدى سنوات في السوق المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتطلع للاستماع لخطط المجموعة لتطوير استثماراتها في مصر خلال الفترة المُقبلة.

ومن جانبه، أوضح باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية، أن المجموعة قامت بتطوير استثماراتها في مصر عبر استثمار 30 مليون يورو، وكذا السعي لمضاعفة إنتاجها خلال العام الجاري، مُؤكدًا أن المجموعة لديها كذلك تواجد قوي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي ذات السياق، أشار باولو ميرلونى، أن المجموعة تسعى لتطوير قدراتها للمنافسة في السوق المصرية في إطار السمعة الطيبة التي تحظى بها منتجاتها في مصر.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون"، عن تطلعه للتشاور مع الجهات المعنية من أجل التعرف على المزايا والحوافز التي سيتم منحها للمجموعة لتوسيع نشاطها، وكذلك تذليل كافة الإجراءات الخاصة باستيراد المكونات اللازمة لتصنيع منتجات المجموعة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة مصنع المجموعة في مصر، مُوجهًا وزير الاستثمار بالتواصل مع المجموعة للإجابة على جميع استفساراتها وتذليل كافة العقبات أمامها لمضاعفة استثماراتها.

فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصله مع المجموعة خلال الفترة المُقبلة من أجل تذليل كافة العقبات أمامها والإجابة على جميع الاستفسارات، مُوضحًا أنه في ظل السياسة النقدية المستقرة حاليًا للبنك المركزي، فإنه يمكن لمجموعة "أريستون" ضمان تحويل كافة أرباحها للخارج في ظل استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية بصفة عامة.
 

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