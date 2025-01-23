الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية عن تصريحات زيلينسكي فى دافوس: هوس المخدرات

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"هوس مخدرات".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد تصريحات زيلينسكي

وقالت ماريا زاخاروفا: "لفت انتباهي الجنون المطلق الذي حدث في دافوس، خاصة تصريحات فلاديمير زيلينسكي التي ادعى فيها أن ما جرى في ربيع 2022 لم يكن مفاوضات، بل مناقشات لأمور أخرى وبطريقة مختلفة".

 

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "لماذا لم يقل زيلينسكي ذلك من قبل؟ ما الذي منعه طوال ثلاث سنوات من الإعلان أنها لم تكن مفاوضات؟ ولماذا سعى إليها في ذلك الوقت إذا كان الأمر كذلك؟".

 

وأضافت زاخاروفا: "لقد أرسل مندوبين إلى هناك، وعندما عادوا إلى أوكرانيا، تلقو رصاصة. تصريحاته الحالية تمت صياغتها بإملاء من رواة القصص البريطانيين، بهدف إطلاق إشاعة جديدة في الفضاء الإعلامي الدولي وإبعاد المجتمع العالمي عن المسار الصحيح".

الرئيس الأوكراني يتهم دول الغرب بالنفاق

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اتهم دول الغرب بالنفاق، والإجحاف في تعاملها مع أوكرانيا في مسألة عضويتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

وقال زيلينسكي للصحفيين في دافوس: "بصراحة، أعتقد أن بعض الدول اتبعت في البداية سياسة غير شفافة، ولم تدعمنا في الانضمام إلى "الناتو"، وكانت مجرد كلمات كاذبة بأن أوكرانيا ستنضم إلى "الناتو"، لأن عقودا مرت وأوكرانيا ليست في "الناتو". ولذلك، كان هذا غير عادل تجاه أوكرانيا والأوكرانيين".

 

وانتقد زيلينسكي أمريكا وألمانيا اللتين برأيه خسرتا الحوار مع موسكو حول عضوية كييف في "الناتو".

وأوضح: "إنهم دائما يستشهدون بوجود اتفاقيات مع الروس في الماضي، ولكن لدي سؤال كأوكراني: لماذا فجأة تفاوضتم عنا من دوننا؟ نحن بلد مستقل.. أعتقد أن هذا سلوك غير عادل.

كما علقت ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي على خطابات زيلينسكي وتفاعله مع وسائل الإعلام والمندوبين خلال الحدث، مشيرة إلى تصريحات زيلينسكي التي نفى فيها أن تكون المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في ربيع عام 2022 مفاوضات فعلية.

ترامب يهدد بوتين حال عدم الحوار بشأن حرب أوكرانيا

نيويورك تايمز: أمريكا ترسل مخابراتها إلى أوكرانيا للمساعدة في صنع طائرات مسيرة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية دافوس زاخاروفا الناتو الرئيس الأوكراني

مواد متعلقة

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يكشف عدم تلقيه دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

الرئيس الأوكراني يعلن موعد انتهاء الحرب الروسية
ads

الأكثر قراءة

تفريغ محادثات رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

تؤدى لانخفاض الرؤية، تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة الكثيفة غدا

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمروى زراعي بالمنوفية

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية بالاتحادية (صور)

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية

الخطيب يستقبل العزاء في المعلق الرياضي ميمي الشربيني بمسجد عمر مكرم (صور)

منوعات

المزيد

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

دعاء ليلة الجمعة للتوفيق والنجاح في الحياة والعمل والزواج

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية