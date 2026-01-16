ضغط أوروبي، سويسرا تستدعي السفير الإيراني والطاقم الدبلوماسي لنيوزيلندا يغادر طهران

18 حجم الخط

استدعت سويسرا السفير الإيراني في برن معربة عن قلقها البالغ إزاء عنف قوات الأمن الإيرانية، ومؤكدة رفضها القاطع لعقوبة الإعدام.



وأوضح موظف في وزارة الخارجية الاتحادية لإذاعة "أر تي إس" السويسرية الناطقة بالفرنسية، أمس الخميس، أن الهدف من الاستدعاء هو التعبير عن عدم فهم سويسرا لمثل هذا العنف.

وجاء ذلك بعد أن عرضت سويسرا الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من نفس اليوم، حيث أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن مدير إدارة الأمن الدولي بالوزارة، جابرييل لوشينجر، تحدث هاتفيًا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وعرض خلال المحادثة أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في خفض تصعيد الوضع الراهن.

وتقوم سويسرا بتمثيل مصالح الولايات المتحدة في إيران منذ عام 1980، بعد الإطاحة بالشاه المدعوم أمريكيًا في 1979 واحتجاز رهائن أمريكيين، حيث تدير قسم رعاية المصالح الأمريكية في طهران الذي يوفر الرعاية القنصلية للمواطنين الأمريكيين.

كما خرج الناس في زيورخ إلى الشوارع للتضامن مع المتظاهرين في إيران، فيما أشارت مجموعات حقوق الإنسان إلى استخدام السلطات الأمنية الإيرانية للقوة الوحشية ضد المحتجين، مع حديث عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل في الوقت الراهن.

وفي نفس السياق ذكرت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان لها أن جميع الموظفين الدبلوماسيين النيوزيلنديين غادروا إيران على متن رحلات تجارية خلال اليوم الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية وينستون بيترز أمس الخميس، قال فيها إن حكومته "مذعورة من تصاعد العنف والقمع" في إيران.

ونشر بيترز على منصة "إكس": "ندين حملة القمع الوحشية التي تنفذها قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك قتل المتظاهرين".

وكررت وزارة الخارجية نصيحتها الرسمية اليوم الجمعة بأن على النيوزيلنديين تجنب السفر إلى إيران و"المغادرة الآن" إذا كانوا موجودين هناك بالفعل.

وقالت إن قدرة حكومة نيوزيلندا على تقديم المساعدة القنصلية لمواطني البلاد في إيران أصبحت "محدودة للغاية".

يذكر أن الاحتجاجات الإيرانية بدأت قبل أكثر من أسبوعين، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا بتدخل أمريكي.

