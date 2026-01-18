وفاة مسن متأثرا بإصابته بحروق في حريق شقة بالفيوم

18 حجم الخط

توفي مسن من الفيوم ، متأثرًا بإصابته في حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة ميدان السواقي بمحافظة الفيوم، كان قد أصيب بحروق متفرقة في جسده، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

حريق في شقة سكنية

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بميدان السواقي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحمام النيران قبل أن تمتد الي الوحدات السكنية المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة " محمود.ف" بحالة اختناق وحروق، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقًا متأثرًا بإصابته.

قرارات النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

أخطاء تؤدي لحرائق

كانت قد كشفت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

