بعد مصرع شخصين، قرار جديد ضد 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالصف

تحقق نيابة الجيزة مع 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض محاطة بسور فى منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وهى الواقعة التى أسفرت عن مصرع اثنين من المتهمين نتيجة انهيار كميات كبيرة من نواتج الحفر عليهما أثناء مشاركتهما فى الواقعة.. وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة، وصرحت بدفن المتوفيين.

بداية اكتشاف الواقعة كانت عندما فوجئ مواطن بإحدى قرى الصف بالجيزة، بحضور شخص لا يعرفه إلى مسكنه، وأخبره بأن شقيقه الميكانيكى توفى أثناء مشاركته فى أعمال حفر للبحث عن الآثار داخل قطعة أرض فضاء، نتيجة انهيار الحفرة عليه، وأعطاه بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقه وانصرف.. توجه المواطن على الفور إلى مركز شرطة الصف وأخبر رجال المباحث بما حدث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى مكان التنقيب عن الآثار ترافقها وحدات من الإنقاذ البري بإشراف العقيد أحمد عيسى مدير الحماية المدنية بجنوب الجيزة، وتم استخراج جثماني شخصين من داخل الحفرة بينهما جثمان شقيق المبلغ.

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة فى الواقعة، وتوصلت التحريات إلى قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض فضاء بإحدى قرى مركز الصف بالجيزة، وأثناء الحفر انهارت كميات من الرمال على شخصين أثناء تواجدهما بالحفرة ما أدى إلى مصرعهما، بينما لاذ الأربعة الآخرون بالفرار.. وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى المتهمون الأربعة الهاربين، وبناء على إذن من النيابة العامة تم القبض عليهم.

وفى التحقيقات أقر المتهمون بأنهم اتفقوا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض محاطة بسور فى إحدى قرى الصف، وأثناء عمليات الحفر، فوجئوا بانهيار جدران الحفرة، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثماني المتوفيين.









