حبس شابين 15 يوما بتهمة نشر فيديو خادش للحياء بالفيوم

18 حجم الخط

أصدر قاضي المعارضات بالفيوم قرارا بحبس شابين 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية نشر فيديو يظهر فيه شخصين شبه عاريين ويمارسان الفجور.

انتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي

وكان مقطع فيديو قد انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر فيه شابين شبه عاريين ويمارسان الفجور، وبعد تحقق الأجهزة الأمنية من صحة الفيديو، تم تحديد هوية الشابين، وتبين أنهما من مدينة سنورس بالفيوم، وأحدهما يمتلك مركزا للألعاب الإلكترونية والآخر عاملا، وقد اعتادا علي ممارسة الشذوذ معا.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت قوة ضبط إلى مركز الألعاب الإلكترونية الظاهر في مقطع الفيديو، وتم القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما جاء بمقطع الفيديو، أقرا بارتكابهما الأفعال الوارد تفصيلها بالتحقيقات.

قرار النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض علي النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضي المعارضات 15 يوما.

قضية الشذوذ فيها تهديد بانتشار الأوبئة والأمراض

يذكر أن الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سبق وقال: إن قضية الشذوذ فيها تهديد بانتشار الأوبئة والأمراض، وفيها البعد عن الرجولة والكرامة، وأن القرآن الكريم حينما يتكلم عن الرجولة يتكلم عنها بفخر واعتزاز باعتبارها قيمة وليس جنسا.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الرجولة تعني الالتزام والخلق والسلوك، والرجل الذى يريد قيادة أسرته وزوجته وأخته لابد أن يكون قدوة في الرجولة، والإسلام يربي الإنسان على احترامه لجسده وخلق الله، وأن الجسد عطية الله ولا يجوز العبث به، موجها رسالة تحذر من الفتنة والشذوذ ليس حرية ولكن انحدار والشذوذ مهانة وليس اختيارا وانهيارا وخروجا عن طاعة ورحمة الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.