الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس شابين 15 يوما بتهمة نشر فيديو خادش للحياء بالفيوم

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو
18 حجم الخط

أصدر قاضي المعارضات بالفيوم قرارا بحبس شابين 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية نشر فيديو يظهر فيه شخصين شبه عاريين ويمارسان الفجور.

انتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي 

وكان مقطع فيديو قد انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر فيه شابين شبه عاريين ويمارسان الفجور، وبعد تحقق الأجهزة الأمنية من صحة الفيديو، تم تحديد هوية الشابين، وتبين أنهما من مدينة سنورس بالفيوم، وأحدهما يمتلك مركزا للألعاب الإلكترونية والآخر عاملا، وقد اعتادا علي ممارسة الشذوذ معا.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت قوة ضبط إلى مركز الألعاب الإلكترونية الظاهر في مقطع الفيديو، وتم القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما جاء بمقطع الفيديو، أقرا بارتكابهما الأفعال الوارد تفصيلها بالتحقيقات.

قرار النيابة العامة 

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض علي النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضي المعارضات 15 يوما.

قضية الشذوذ فيها تهديد بانتشار الأوبئة والأمراض

يذكر أن الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سبق وقال: إن قضية الشذوذ فيها تهديد بانتشار الأوبئة والأمراض، وفيها البعد عن الرجولة والكرامة، وأن القرآن الكريم حينما يتكلم عن الرجولة يتكلم عنها بفخر واعتزاز باعتبارها قيمة وليس جنسا.

كشف ملابسات فيديو اتهام سيدة لزوجها بالتعدي عليها وأسرتها بالفيوم

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للحياء داخل محل بالفيوم

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الرجولة تعني الالتزام والخلق والسلوك، والرجل الذى يريد قيادة أسرته وزوجته وأخته لابد أن يكون قدوة في الرجولة، والإسلام يربي الإنسان على احترامه لجسده وخلق الله، وأن الجسد عطية الله ولا يجوز العبث به، موجها رسالة تحذر من الفتنة والشذوذ ليس حرية ولكن انحدار والشذوذ مهانة وليس اختيارا وانهيارا وخروجا عن طاعة ورحمة الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الالعاب الاليكترونيه التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي النيابة العامة خالد الجندي فيديو على مواقع التواصل فيديو خادش للحياء مدينة سنورس موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

مواد متعلقة

إحالة 4 أشخاص للمحاكمة بتهمة خطف شاب وابتزازه لسرقته

مفتي الجمهورية يوضح حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الآداب والضوابط الشرعية لتنظيم المعاملات بين الناس

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

محيى الدين وجرس إنذار!

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد حسام ميدو بسبب تصريحاته المسيئة للمنتخب الوطني

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية