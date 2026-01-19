طريقة عمل البفتيك من غير ما يفك في الزيت

18 حجم الخط

طريقة عمل البفتيك، البفتيك من الأكلات المحببة لدى الكثيرين، لكن من أكثر المشكلات التي تواجه ربات البيوت هو تفكك البفتيك أثناء القلي، مما يؤثر على شكله وطعمه.

وطريقة عمل البفتيك، سهلة وبسيطة ولكن مايرهق ربات البيوت هو تفكك القشرة فى الزيت، لذا تحاول ربات البيوت ايجاد طرق فعاله لعدم تفككه فى الزيت.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل البفتيك من غير ما يفك فى الزيت.

مكونات عمل البفتيك:-

½ كيلو بفتيك

بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة جيدا من الماء

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة صغيرة خردل اختياري لكنها مهمة للتماسك

ملعقة كبيرة زيت

طبق دقيق.

طبق بيض مخفوق مع رشة ملح وفلفل

طبق بقسماط ناعم أو كورن فليكس مطحون

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك:-

تخلط جميع مكونات التتبيلة جيدا، ويتبل اللحم ويدلك جيدا بالتتبيلة.

يغطى ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

التغليف هو أهم خطوة لمنع البفتيك من التفكك نحضر 3 أطباق، دقيق وبيض وبقسماط.

يغلف البفتيك بالترتيب، دقيق ثم بيض ثم بقسماط.

يضغط عليه جيدا باليد لتثبيت الطبقة الخارجية.

يرص في طبق ويدخل الفريزر من 10 إلى 15 دقيقة قبل القلي وهى خطوة مهمة جدا.

يسخن الزيت جيدا على نار متوسطة.

لا يوضع البفتيك في الزيت قبل أن يسخن حتى لا يفك.

يقلى على دفعات دون تزاحم.

يقلب مرة واحدة فقط بعد أن يتحمر من الأسفل.

يرفع على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يقدم بجانب الأرز أو المكرونة مع البطاطس المقلية والسلطة الخضراء.

من أسباب تفكك البفتيك، عدم تصفية البصل من الماء، والقلي في زيت غير ساخن، والتقليب المتكرر، وعدم ترك البفتيك يرتاح في الفريزر، واستخدام لحم غير مناسب أو سميك جدا.

