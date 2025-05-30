طريقة عمل البفتيك بتتبيلة مميزة وسهلة التحضير

طريقة عمل البفتيك، البفتيك من الأكلات الشهيرة التي لها عشاق كثيرون، وهو عبارة عن شرائح لحم مقلية بالبقسماط، وهو يعتبر أكلة سريعة التحضير.

وطريقة عمل البفتيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف انجي علاء، طريقة عمل البفتيك.

مكونات عمل البفتيك:-

½ كيلو لحم بفتيك شرائح رفيعة من لحم البقر

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عصير ليمونة

1 بيضة

½ كوب لبن (حليب)

كوب بقسماط (كعك مطحون)

زيت للقلي.

طريقة عمل البفتيك:-

نضع شرائح البفتيك في وعاء ونضيف إليها الثوم، الخل، عصير الليمون، الملح، الفلفل، وبهارات اللحمة.

يقلب اللحم جيدا مع التتبيلة، ويترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب النكهات.

في وعاء، نخلط البيضة مع اللبن جيدا.

في وعاء آخر، نضع البقسماط.

نأخذ شريحة اللحم المتبلة، نغمسها أولا في خليط البيض واللبن، ثم نغلفها بالبقسماط حتى تغطى جيدا من جميع الجهات.

في مقلاة عميقة، نسخن الزيت جيدا على نار متوسطة.

نقلي شرائح البفتيك حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج وناضجة من الداخل.

توضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يقدم البفتيك ساخنا بجانب البطاطس المقلية والمكرونة أو الأرز الأبيض، ويمكن إضافة السلطة أو الخبز حسب الرغبة.

يمكن دق شرائح البفتيك قليلا بمطرقة اللحمة لتصبح أطرى وأسهل في الطهي.

إذا أردت طعم مميز، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من المستردة إلى التتبيلة.

طريقة عمل البفتيك

ولعمل الفراخ البانية

مكونات عمل الفراخ البانيه:-

نصف كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح رفيعة

2 بيضة

كوب دقيق

كوب بقسماط (خبز مطحون)

2 ملعقة كبيرة لبن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة ثوم بودرة (اختياري)

رشة بابريكا أو بهارات فراخ

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الفراخ البانيه:-

اغسلي شرائح الفراخ جيدا ثم تبليها بالملح، الفلفل، الثوم البودرة، البابريكا، واللبن.

اتركيها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة لتمتص النكهة.

في طبق، اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.

في طبق آخر ضعي الدقيق، وفي طبق ثالث البقسماط.

خذي كل شريحة من الفراخ، واغمسيها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، وتأكدي أن تغلف بالكامل.

ضعي الشرائح المغلفة في طبق واتركيها 10 دقائق لتتماسك.

سخني الزيت في طاسة عميقة على نار متوسطة، واقلي شرائح البانيه حتى تصبح ذهبية ومقرمشة (حوالي 5-7 دقائق لكل جانب).

قدمي الفراخ البانيه ساخنة بجانب البطاطس المقلية أو الأرز والسلطة.

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