الثلاثاء 29 يوليو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البفتيك بتتبيلة مميزة وقرمشة لا تقاوم

البفتيك
البفتيك

طريقة عمل البفتيك، البفتيك من الأكلات المقلية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار، وهو عبارة عن شرائح لحم مقلية.

وطريقة عمل البفتيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البفتيك.

مكونات عمل البفتيك:-

½ كيلو لحم بفتيك (شرائح رفيعة)

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

1 ملعقة صغيرة بابريكا اختياري

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

طريقة عمل البفتيك:-

  • ضعي شرائح اللحم في وعاء واسع.
  • أضيفي الخل والليمون والزيت والثوم والملح والفلفل والبهارات والبابريكا والزنجبيل.
  • اخلطي المكونات جيدا وتبلي اللحم من الجانبين.
  • غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل.
  • سخني مقلاة غير لاصقة وضعي قليلا من الزيت.
  • ضعي شرائح البفتيك على النار المتوسطة واقليها من كل جانب حوالي 3–4 دقائق حتى تنضج.
  • قدميها ساخنة مع البطاطس المقلية أو الخضار السوتيه.
  • يمكن شوي البفتيك على شواية ساخنة بعد دهنها بالقليل من الزيت، ويترك كل جانب حوالي 5 دقائق للحصول على طعم مدخن شهي.
  • اطرقي شرائح اللحم بمطرقة اللحم لتصبح أكثر طراوة.
  • لا تطهيه لفترة طويلة حتى لا يجف.
  • يمكن إضافة القليل من الصويا صوص إلى التتبيلة لإضفاء نكهة مميزة.
طريقة عمل البفتيك 
طريقة عمل البفتيك 

ولعمل ستيك اللحم 

مكونات عمل ستيك اللحم:-

ستيك لحم وزن القطعة حوالى 200-300 جرام

فلفل أسود مجروش خشن

ملح

4 مكعبات زبد

بصلة صغيرة مفرومة

2 كوب من مرق اللحم

زيت زيتون

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود:-

  • نبدأ أولًا بتحضير الأستيك، حيث يدهن اللحم بزيت الزيتون جيدًا ثم يرش بقليل من الفلفل الأسود المجروش.
  • وفى مقلاة ساخنة نشوح اللحم حتى يصبح ذهبى من الجانبين.
  • ثم يرفع اللحم ويغطى حتى تتجمع العصارة به من جديد.
  • نقوم بعمل صوص الفلفل الأسود، بنفس مقلاة الأستيك، حيث نقوم بوضع الزبد، ثم البصل المفروم ويقلب حتى يذبل لحوالى 5 دقائق.
  • ثم يوضع للبصل قليل من مرق اللحم ويترك حتى ينضج البصل وتتبخر المرقة.
  • قومى بإضافة الفلفل الأسود ومرق اللحم وأتركيه على نار متوسطة حتى ينخفض لمقدار النصف ويصبح سميك قليلًا.
  • إستمرى فى التحريك ثم قومى بإضافة مكعب زبد إضافى.
  • ضعى ستيك اللحم فى طبق التقديم، وزينيه بصوص الفلفل الأسود وقدميه ساخنا.
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طريقة عمل البفتيك بتتبيلة مميزة وسهلة التحضير

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طريقة عمل الفراخ البانيه بتتبيلة وقرمشة لا تقاوم

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البفتيك طريقة عمل البفتيك مكونات عمل البفتيك شرائح اللحم اللحم الشيف نورهان القاضى

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