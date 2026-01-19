محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات، وتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتراخيص أكشاك، للشباب والمرأة المعيلة ومن بينهم ذوي الهمم.

كما وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، ودراسة مدى إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي لعزبة ناصر بامتدادات منطقة الصيفية الجديدة بحي غرب مدينة الفيوم، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ببحث ودراسة عدد من الحالات لبيان مدى إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتجهيز عدد من الأكشاك المرخصة للأسر الأولى بالرعاية بالمستلزمات، فضلًا عن التنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير المستلزمات اللازمة من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية للفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، إضافة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتوفير مأوى آمن لإحدى السيدات المتضررات من تهدم المنزل الذى كانت تقطن به، بمنطقة التفتيش بمدينة الفيوم.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما استمع المحافظ، خلال اللقاء، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس، كما وجه المحافظ، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة، بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك".

علاج على نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، كما كلف نائب المحافظ، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتوفير نفقات إجراء عملية جراحية لشاب مصاب بكسر مضاعف بكاحل القدم اليمنى جراء حادث مروري، وكذا التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لعمل كافة التدخلات الصحية والإجراءات الجراحية اللازمة للحالة، كما كلف المحافظ، السكرتير العام، بالمتابعة مع الجهات ذات الصلة لتوفير العلاج الجيني لفتاة مصابة بضمور العضلات الشوكي، موجهًا مدير عام خدمة المواطنين بمتابعة الحالة وإفادة المحافظ شخصيًا بما يتم من إجراءات بشأنها، بجانب توفير تدخلات الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لسيدة تعاني من ورم بالنخاع الشوكي أدى إلى شلل نصفي.

خدمات الصرف الصحي

وبحث محافظ الفيوم شكوى عدد من الأهالي القاطنين بمنطقة عزبة ناصر بامتدادات الصيفية الجديدة بحي غرب مدينة الفيوم، يتضررون من حرمان المنطقة من خدمات الصرف الصحي، مطالبين بتوفير خدمات الصرف الصحي لمنازلهم، وجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمعاينة المنطقة على الطبيعة، ودراسة مدى إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي إليها حال عدم مخالفة المنازل بالمنطقة، موجهًا بسرعة إعداد تصور عام على أسس علمية وفنية ورؤية هندسية، لوضع الحلول العملية قليلة التكلفة المتاح تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي بالمنطقة المستهدفة، مع مراعاة التنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم، ومشاركة المواطنين القاطنين بالمنطقة في هذا الشأن، موجهًا مدير عام خدمة المواطنين بمتابعة الأمر وإفادة المحافظ شخصيًا بما يتم من إجراءات أولًا بأول.

تراخيص أكشاك

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بدراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك.

كما وجه المحافظ، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن بالفيوم، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، والاستماع لمختلف طلبات الأهالي، والاستجابة لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الملائمة للمواطنين محور عمل كافة الجهات.

