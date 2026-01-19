الإثنين 19 يناير 2026
تموين الشرقية تحرر 766 محضرا لأصحاب المخابز والمحال التجارية خلال أسبوع

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين  بمحافظة الشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية  شنت حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال   فى الفترة من 11  إلى 17  يناير 2026.

نتائج الحملات 

وأسفرت الحملات عن تحرير  ٧٦٦  محضرًا تموينيًا متنوعًا حيث تم  تحرير  536 محضرًا حيال أصحاب المخابز البلدية  والسياحية والمطاحن لارتكاب أصحابها بمخالفات متنوعة ومنها: نقص وزن رغيف الخبز، انتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة

تحرير 230 محضرا لأصحاب المحال 

كما تم تحرير  230  محضرًا حيال أصحاب المحال التجارية ومحال السلع الغذائية وغير الغذائية لارتكاب أصحابها  مخالفات متنوعة. 

التصدى لمحاولات التهريب 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، قائلًا: “لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين”.

استمرار الحملات الرقابية بالمحافظة 

 وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار  خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

الجريدة الرسمية