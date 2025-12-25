الخميس 25 ديسمبر 2025
بيطري الشرقية يضبط 14 طن لحوم بدون فواتير

قام قسم الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية تموين محافظة الشرقية بحملة مكثفة نتج عنها ضبط 14 طن لحوم ودواجن مذبوحة بدون فواتير ومجازر غير مرخصة ودواجن مجمدة وتم تحرير محاضر بالضبطيات وإبلاغ النيابة المختصة.

بيطري الشرقية: تحصين 143 ألف طائر ضد الأنفلونزا والأمراض الوبائية

 

وكيل الوزارة للطب البيطرى 

وكشف محمد السيد بشار وكيل وزارة للطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء قسم الصحة العامة بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية.  

اتخاذ الاجراءات القانونية مع أصحاب المخالفات 

وأسفرت الحملة عن ضبط  ١٤ طنا و٣٨٠ كجم لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة ولحوم ودواجن مجمدة ومصنعاتها بدون فواتير ومجهولة المصدر ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

بيطرى الشرقية: الانتهاء من فحص 5579 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

سلامة المواد المعروضة 

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

