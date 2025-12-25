بيطري الشرقية يضبط 14 طن لحوم بدون فواتير

18 حجم الخط

قام قسم الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية تموين محافظة الشرقية بحملة مكثفة نتج عنها ضبط 14 طن لحوم ودواجن مذبوحة بدون فواتير ومجازر غير مرخصة ودواجن مجمدة وتم تحرير محاضر بالضبطيات وإبلاغ النيابة المختصة.

وكيل الوزارة للطب البيطرى

وكشف محمد السيد بشار وكيل وزارة للطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء قسم الصحة العامة بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية.

اتخاذ الاجراءات القانونية مع أصحاب المخالفات

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٤ طنا و٣٨٠ كجم لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة ولحوم ودواجن مجمدة ومصنعاتها بدون فواتير ومجهولة المصدر ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

سلامة المواد المعروضة

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

