ضبط 9 أطنان ملح وتحرير 768 محضرا للمخابز والمحلات التجارية خلال أسبوع بالشرقية

تمكن جهاز تموين الشرقية من ضبط 11 شيكارة دقيق بلدي تمويني و9 أطنان ملح مجهولة المصدر خلال حملاته التفتيشية المكثفة.

كما تم تحرير 768 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري وضمان توفير السلع للمواطنين وفقًا للمعايير المحددة، تم التحفظ على المضبوطات، وإبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية

كشف المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بـ محافظة الشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 14 -12 إلى20 -12- 2025م، وأسفرت عن تحرير 768 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالإضاقة إلى ضبط 9طن ملح طعام عير صالح

تحرير 537 محضر مخالفة

حيث تم تحرير537 محضر حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز،انتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية،توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر،مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة

التفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية

كما تم تحرير 231 محضرة حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات وقضايا متنوعة كما تم ضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق الحرة قبل تهريبه وبيعه بـ تموين الابراهيمية كما تم ضبط 9 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

وبدوره ألمح المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية.

وشدد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدا تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

