الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز طالب متهم بطعن مدرس بسلاح أبيض عقب امتحان الهندسة في أوسيم

حجز طالب
حجز طالب
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحجز طالب متهم بطعن مدرس باستخدام سلاح أبيض «كتر»، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات، أمام معهد بنين البراجيل الإعدادي، عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة، بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بتعدي طالب على مدرس أمام المعهد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ. 

وبالفحص، تبين أنه عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمعهد «بنين البراجيل الإعدادي»، نشبت مشادة كلامية بين طالب يبلغ من العمر 17 عامًا ومدرس رياضيات، بسبب أعمال المراقبة داخل لجنة الامتحان.

وأوضحت التحريات أن المشادة بدأت داخل اللجنة أثناء الامتحان، ثم تطورت عقب خروج الطرفين من المعهد، حيث أخرج الطالب سلاحًا أبيض «كتر» واعتدى على المدرس، ما أسفر عن إصابته بجروح وخدوش باليد اليمنى.

وتمكنت  القوات الأمنية من ضبط الطالب المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الهندسة بمحافظة الجيزة بسلاح ابيض امتحان مادة الهندسة النيابة العامة للشهادة الإعدادية قسم شرطة أوسيم محافظة الجيزة مركز شرطة أوسيم

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي ضبط بتهمة حيازة مخدرات بـ 100 مليون جنيه في الإسماعيلية

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

قرار جديد ضد 4 أشخاص بتهمة احتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في بدر

حجز فرد أمن بتهمة التعدي على طالب بسلاح أبيض في التجمع

قرار جديد من النيابة العامة في واقعة اتهام عاطل بهتك عرض طفلة بالمعادي

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة العقارات بالتجمع

استعجال تقرير المعمل الجنائي بمصرع شخصين في تسرب غاز بالعمرانية

حجز قائد سيارة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

مفتي الجمهورية: "الالتزام بالمعايير الأخلاقية" التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية