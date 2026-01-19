حجز طالب متهم بطعن مدرس بسلاح أبيض عقب امتحان الهندسة في أوسيم

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحجز طالب متهم بطعن مدرس باستخدام سلاح أبيض «كتر»، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات، أمام معهد بنين البراجيل الإعدادي، عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة، بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بتعدي طالب على مدرس أمام المعهد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أنه عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمعهد «بنين البراجيل الإعدادي»، نشبت مشادة كلامية بين طالب يبلغ من العمر 17 عامًا ومدرس رياضيات، بسبب أعمال المراقبة داخل لجنة الامتحان.

وأوضحت التحريات أن المشادة بدأت داخل اللجنة أثناء الامتحان، ثم تطورت عقب خروج الطرفين من المعهد، حيث أخرج الطالب سلاحًا أبيض «كتر» واعتدى على المدرس، ما أسفر عن إصابته بجروح وخدوش باليد اليمنى.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط الطالب المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

