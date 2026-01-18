غلق مركزين للعلاج الطبيعي وصيدليتين في حملة مكبرة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم، حملة مكبرة علي مراكز العلاج الطبيعى ومراكز العناية بالبشرة والصيدليات، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، بهدف توفير خدمات مطابقة للمواصفات.

نتائج الحملة علي المراكز الصحية ومراكز العناية بالبشرة والصيدليات

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة شملت مراكز مركز الفيوم، وطامية، وأبشواي، وتم خلال الحملة فحص 11 صيدلية، و 8 مراكز علاج طبيعي، للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتعليمات والأسعار المعلنة للأدوية والتأكد من صلاحية الأدوية.

وأسفرت الحملة عن غلق بالشمع الأحمر لصيدليتين، ومركزين علاج طبيعي غير مرخصين، وحررت الحملة محضرين أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، وإدارة وتشغيل نشاط بدون ترخيص، وتم ضبط ١٦١ عبوة أدوية ومستحضرات غير مسجلة، وتم إحالة المحاضر إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية والتجارية

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي الإدارات الرقابية التابعة لمديرية التموين بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية بالتعاون مع إدارتي العلاج الحر والصيدلة بمديرية الصحة، وهيئة الدواء المصرية، لضمان سلامة ما يقدم للمواطنين من خدمات صحية وأدوية.

كما شدد بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز، وأسواق الخضر والفاكهة لضمان جودة السلع التي تطرح للتداول اليومي بأسواق المحافظة.

