الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق مركزين للعلاج الطبيعي وصيدليتين في حملة مكبرة بالفيوم

مضبوطات
مضبوطات
18 حجم الخط

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم، حملة مكبرة علي مراكز العلاج الطبيعى ومراكز العناية بالبشرة والصيدليات، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، بهدف توفير خدمات مطابقة للمواصفات.  

  نتائج الحملة علي المراكز الصحية ومراكز العناية بالبشرة والصيدليات

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة شملت مراكز  مركز الفيوم، وطامية، وأبشواي،  وتم خلال الحملة فحص 11 صيدلية، و 8 مراكز علاج طبيعي،  للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتعليمات والأسعار المعلنة للأدوية والتأكد من صلاحية الأدوية.

وأسفرت الحملة عن غلق بالشمع الأحمر لصيدليتين، ومركزين علاج طبيعي غير مرخصين، وحررت الحملة محضرين أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، وإدارة وتشغيل نشاط بدون ترخيص، وتم ضبط ١٦١ عبوة أدوية ومستحضرات غير مسجلة، وتم إحالة المحاضر إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية والتجارية

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي الإدارات الرقابية التابعة لمديرية التموين بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية بالتعاون مع إدارتي العلاج الحر والصيدلة بمديرية الصحة، وهيئة الدواء المصرية، لضمان سلامة ما يقدم للمواطنين من خدمات صحية  وأدوية.

 

 

تحرير 131 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 1475 قطعة سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز، وأسواق الخضر والفاكهة لضمان جودة السلع التي تطرح للتداول اليومي بأسواق المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة العلاج الحر الاسواق والمحال التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية العلاج الطبيعي العلاج الحر بمحافظة الفيوم بمديرية الصحة تكثيف الحملات جهاز حماية المستهلك هيئة الدواء المصرية صلاحية الأدوية مستحضرات تجميل مراكز العلاج الطبيعي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

نصوص قديمة بمعبد مصري تكشف كارثة قادمة لإثيوبيا، مستشارة ترسيم حدود: الجدارية تتوعد آبي أحمد بالدمار

الانتهاء من تصوير 90٪ من مشاهد "ابن مين فيهم" لـ ليلي علوي

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

زاد العقول والقلوب!
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

المزيد
الجريدة الرسمية