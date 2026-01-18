مدرب أستون فيلا: فشلنا في استغلال تعثر مانشستر سيتي وأرسنال

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تحدث الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن خسارته أمام إيفرتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفشل أستون فيلا في استغلال تعثر مانشستر سيتي وأرسنال، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 43، نقطة، ويفصله 7 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

وقال أوناي إيمري في تصريحات عبر "بي بي سي سبورت": "الخسارة ليست نتيجة مفاجئة لأن إيفرتون ينافسون بشكل جيد للغاية، أتيحت لنا فرص لكننا لم نسجل وأتيحت لهم فرص أقل لكنهم سجلوا، إيفرتون ينافسون بشكل جيد وبعد الهدف دافعوا بشكل جيد للغاية، نعم كان بإمكاننا تجنب الهدف لكننا لم نفعل".

وأضاف: "في كثير من المباريات التي نلعبها بهذه الطريقة نفوز، لقد قدموا أداءً جيدًا ولهم مدرب أكثر من رائع، هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "أضعنا فرصة ذهبية لاستغلال تعثر أرسنال ومانشستر سيتي، قدمنا ​​موسمًا رائعًا حتى الآن واليوم خسرنا، سنستعيد توازننا لأننا نحتل المركز الثالث في الدوري، الفرق الأخرى لديها إمكانيات أكبر منا".

وأردف: "لقد صنعنا فرصًا لكننا لم نسجل، أتيحت لهم فرص أقل منا وسجلوا، لقد نافسوا بشكل رائع كما ذكرت، هم ليسوا منافسين على المراكز الأربعة الأولى كما نحن الآن".

أستون فيلا يسقط أمام إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي

خسر فريق أستون فيلا أمام نظيره إيفرتون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب ثيرنو باري هدف فريق إيفرتون في الدقيقة 59.

تشكيل أستون فيلا ضد إيفرتون

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، يان ماتسين، توريس.

خط الوسط: لامار بوجاردي، يوري تيليمانس، مورجان روجرز.

خط الهجوم: جون ماكجين، إيميليانو بوينديا، أولي واتكينز.

تشكيل إيفرتون ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ناثان باترسون، جيمس تاركوفسكي، جيك أوبراين، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جيمس جارنر، ميرلين روهل، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: أدم أرمسترونج، جاك جريليش، ثيرنو باري.

ترتيب إيفرتون ضد أستون فيلا

بهذه النتيجة يحتل إفرتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 43 نقاط.

وفي نفس الجولة سقط فريق أرسنال، في فخ التعادل السلبي على يد نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض آرسنال استغلال سقوط مانشستر سيتي بالخسارة أمام يونايتد 2-0، ليوسع الفارق أكثر وأكثر مع السيتزن.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

