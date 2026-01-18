أهمية زيادة الكتلة العضلية للنساء وتأثيرها على الصحة العامة

18 حجم الخط

زيادة الكتلة العضلية بالجسم أمر ضرورى لتقوية الجسم وتنظيم إفراز الهرمونات وتعزيز الصحة العامة واى خلل بها يؤثر على الصحة بشكل عام.

ورغم أن إنقاص الوزن مهم للحفاظ على الصحة إلا أن إنقاص الوزن العشوائي يفقد الوزن عضلات وليس دهون فقط ما يسبب مضاعفات خطيرة.

فوائد زيادة الكتلة العضلية بالجسم

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن العضلات مهمة للحسم، ومن فوائد زيادة الكتلة العضلية بالجسم:-

تحسن مستقبلات الإنسولين وتقلل احتمالية الإصابة بالسكر من النوع الثاني وتخلص الجسم من الالتهابات.

تزيد الميتابوليزم وحرق الدهون وبالتالى تنقص الوزن بدون أى تدخلات كيميائية.

تعمل اتزان هرموني مثل هرمون التستوستيرون والكورتيزول وهرمون النمو.

العضلات تحمى من أمراض عديدة، مثل سكر الدم من النوع الثاني، وأمراض القلب والجلطات، وألزهايمر والنسيان المتكرر، وضغط الدم غير المبرر خاصة في السن الصغيرة، وهشاشة العظام والكسور.

نصائح تساعد على زيادة الكتلة العضلية بالجسم

وأضاف مسعد، أنه لزيادة الكتلة العضلية بالجسم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

ممارسة تمارين المقاومة، من خلال استخدام الأجهزة في الجيم، والباند، والدمبلز، ووزن الجسم.

الجمع بين تدريب المقاومة بانتظام والتغذية الكافية بالبروتين والطاقة.

النوم الجيد والامتناع عن السهر تماما.

يجب عند بدء تمارين المقاومة يجب زيادة المدة تدريجيا وليس مرة واحدة.

عند بدء حملة الأوزان يجب البدء بأوزان خفيفة ثم زيادتها تدريجيا أيضا.

عند إنقاص الوزن يجب اتباع نظام غذائي سليم ومتوازن على حسب طبيعة الجسم وذلك من خلال المتابعة مع طبيب مختص للحفاظ على الكتلة العضلية بالجسم لأن إنقاص الوزن بشكل خاطيء يفقد الجسم نسبة كبيرة من العضلات.

