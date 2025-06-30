هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول المنشطات لبناء العضلات

في فصل الصيف، يزداد الإقبال على صالات الألعاب الرياضية في محاولة للوصول إلى جسم رياضي وعضلات مفتولة تليق بالموسم.

ويلجأ بعض الشباب إلى الطريق السريع والخطر وتناول المنشطات بشكل مفرط طمعا في نتائج سريعة.

أضرار المنشطات

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإفراط في تناول المنشطات قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، تشمل:

تلف الكبد والكلى

مشكلات القلب والأوعية الدموية

العقم

سرطان البروستاتا

تساقط الشعر

نمو غير طبيعي للشعر في الجسم والوجه

اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والعدوانية



وحذرت هيئة الدواء المصرية من هذه العادة الخطرة، وتدعو الشباب إلى التفكير في طرق آمنة وصحية لبناء الجسم والحفاظ عليه.

كيف تحصل على جسم قوي دون منشطات؟

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح البسيطة والفعّالة التي تساعد في بناء العضلات بدلًا من الاعتماد على المنشطات منها:

١-تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والخضروات والفواكه.

٢-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.

٣-الحرص على النوم الجيد، فالجسم يبني عضلاته خلال الراحة.

٥-تعلم إدارة التوتر والضغوط النفسية.

٦-البعد عن التدخين والكحوليات، فهي تؤثر سلبًا على صحتك العامة.



أكدت هيئة الدواء المصرية أن الصحة والقوة لا تأتيان من منشطات سريعة، بل من عادات صحية دائمة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يجب عدم استخدام أي نوع من المستحضرات المؤثرة على الصحة الجنسية دون استشارة الطبيب، بما في ذلك المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية.​

الأدوية التي تحتوي على السيلدنافيل

وحذرت من تناول الأدوية التي تحتوي على السيلدنافيل وهي المعروفة بالفياجرا بمعدل أكثر مما حدده الطبيب.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من شراء أي منشطات جنسية من مصادر غير موثوقة، وكذلك تناول أي مستحضرات عشبية أو تركيبات أخرى لهذا الغرض دون وصفة طبية؛ حيث أن هذه الأدوية مجهولة الهوية يمكن أن تكون غير فعالة.

كما وجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرا بشأن أدوية علاج الضعف الجنسي حيث توجد العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج المشاكل الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية، ومن أشهرها بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم وتحتوي على المادة الفعالة "السيلدنافيل" أومشتقاتها ومنها الدواء الشهير الفياجرا.

السيلدنافيل ومشتقاته ليس آمنًا في كل الحالات

واكدت هيئة الدواء المصرية أنه قد لا يكون السيلدنافيل ومشتقاته آمنًا أو يعمل بشكل جيد في الحالات الآتية:​

١-حالات انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.​

٢-أمراض الكبد الحادة.​

٣-أمراض الكلى التي تحتاج إلى علاج بالغسيل الكلوي.​

٤-مشاكل حديثة في القلب أو الأوعية الدموية، وتشمل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو اضطراب خطير في ضربات القلب خلال الأشهر الستة الماضية.​

٥-وجود مرض وراثي يصيب العين ويؤثر على شبكية العين.​

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه قد لا تعمل هذه الأدوية أو قد تكون خطيرة إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية الأخرى

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع للطبيب في حالة تناول أي أدوية بالتزامن مع دواء سيلدنافيل.​

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