يتطلب بناء الكتلة العضلية مزيجا من الجهد الشاق، والوقت، والصبر، لكن النتيجة تستحق العناء؛ فهي تمنح قوة أكبر، ونسبة دهون أقل، وتعزز قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، ومع ذلك، قد يجد الشخص نفسه يبذل مجهود كبير في النادي الرياضي دون نتائج ملموسة، وهنا تكمن المشكلة غالبًا في "العادات الخاطئة" التي قد تبطئ التقدم أو توقفه تماما بسبب الإصابات.

9 عادات يومية تعيق بناء العضلات

1. إهمال شرب الماء

الجفاف هو العدو الأول للعضلات؛ فهو يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، مما يقلل من وصول الأكسجين للعضلات ويضعف أداءها، فضلا عن التسبب في التعب والتشنجات، وينصح بشرب الماء بكثرة قبل التمرين وأثناءه وبعده، وإذا تجاوز مدة التمرين 45 دقيقة، يفضل تناول المشروبات الرياضية لتعويض الأملاح المفقودة عبر العرق.

2. تخطي الإحماء والتبريد

رفع درجة حرارة العضلات عبر الإحماء يزيد من تدفق الدم المحمل بالأكسجين، مما يجعلها أكثر مرونة وأقل عرضة للإصابة. وبالمثل، يساعد "التبريد" بعد التمرين في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم تدريجيا لتجنب الدوار والآلام العضلية، ينصح بتخصيص 5 إلى 10 دقائق للكارديو الخفيف والإطالات في بداية ونهاية كل حصة تدريبية.

3. نقص التغذية السليمة

العضلات لا تنمو من فراغ، يحتاج الشخص لبروتين يمثل 35% من سعرات اليومية، وكربوهيدرات (من الحبوب الكاملة والفواكه) بنسبة تصل لـ 50% لتزويد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى الدهون الصحية بنسبة تتراوح بين 20% و35%.

4. قلة النوم والجودة الضعيفة

أثناء رفع الأثقال، تحدث تمزقات مجهرية في الأنسجة، ولا تنمو العضلات وتزداد قوتها إلا أثناء مرحلة "النوم العميق"، في هذه المرحلة، يفرز الجسم هرمونات النمو الضرورية لإصلاح الأنسجة، وفي المقابل، يؤدي نقص النوم إلى زيادة هرمون "الكورتيزول" المرتبط بالإجهاد، والذي يعيق عملية البناء العضلي.

5. التدخين واستهلاك الكحول

تؤثر هذه العادات سلبا على معالجة الجسم للبروتينات اللازمة للبناء، كما يقلل التدخين من وصول الأكسجين للعضلات، أما الكحول، فيؤدي لخفض هرمون "التستوستيرون" المسؤول الأساسي عن بناء العضلات، والإقلاع التام عن التدخين والكحول ضرورة قصوى للرياضيين.

6. التدريب المفرط وإهمال الراحة

الاستمرار في التمرين دون توقف يعرض لإصابات خطيرة مثل تمزق الغضاريف والتهاب الأوتار، وفي حالات نادرة، قد يؤدي "التدريب المفرط" إلى حالة قاتلة تسمى "انحلال العضلات المخططة" التي تسبب فشل كلوي، من المهم الحرص على نيل قسط من الراحة والنوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا.

7. المبالغة في تمارين "الكارديو" العنيفة

رغم فوائد الكارديو للقلب، إلا أن ممارسته بكثافة عالية قبل رفع الأثقال قد يستنزف الطاقة ويقلل من مكاسب العضلية، والحل يكمن في ممارسة الكارديو بعد حصة الأثقال، أو دمجهما في تمارين (HIIT) عالية الكثافة.

8. الجلوس لفترات طويلة

الخمول البدني خلال اليوم يضعف العضلات ويرتبط بأمراض القلب والسكر، وتشير الأبحاث إلى أن الجلوس الطويل يعيق عملية الاستشفاء العضلي بعد التمرين، يجب محاول التحرك لمدة 5 دقائق كل ساعة، سواء بالمشي القصير أو ممارسة تمرين "القرفصاء" لتنشيط الجسم.

9. الأداء الحركي الخاطئ

عدم الالتزام بالتكنيك الصحيح أو اختيار أوزان تفوق قدرة الشخص يعرضه للكسور والالتواءات، ويحرمه من الاستفادة الكاملة من التمرين، ومن الضروري استشارة مدرب محترف لتعلم كيفية أداء التمارين بأمان قبل البدء.

