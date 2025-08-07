أبرزها ضعف العضلات والإصابة بمرض السكر والجلطات، مخاطر الجلوس لفترات طويلة

مخاطر الجلوس لفترات طويلة، الجلوس لفترات طويلة من العادات السلبية التى يصاب بها كثير من الشباب والأطفال فى وقتنا الحالي لأسباب عديدة.

ومخاطر الجلوس لفترات طويلة، عديدة وللأسف يستهين بها معظم أصحاب هذه العادة دون الوعى بمدى أضرارها على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الجلوس لفترات طويلة من العادات الشائعة في العصر الحديث، خاصة مع تطور التكنولوجيا وانتشار الوظائف المكتبية، واستخدام الهواتف المحمولة والحواسيب لساعات طويلة، وعلى الرغم من أن الجلوس جزء طبيعي من الحياة اليومية، إلا أن الجلوس المستمر دون حركة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تؤثر على الجسم والعقل معا.

مخاطر الجلوس لفترات طويلة

وأضافت مرام، أن مخاطر الجلوس لفترات طويلة:-

أثبتت العديد من الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يقلل من معدل حرق السعرات الحرارية، ويؤثر على الدورة الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى ضعف في الأوعية الدموية.

قلة الحركة المرتبطة بالجلوس الطويل تقلل من عمليات التمثيل الغذائي، وتقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون، مما يؤدي إلى تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، وزيادة الوزن بشكل ملحوظ.

الجلوس الخاطئ أو لفترات طويلة يؤدي إلى ضغط كبير على العمود الفقري والرقبة، مما يسبب آلام مزمنة في أسفل الظهر والرقبة، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بانزلاق غضروفي أو مشاكل في الفقرات.

عدم تحريك عضلات الجسم لفترات طويلة يسبب ضعف تدريجي في العضلات، خصوصا عضلات البطن والفخذين، ويؤثر سلبا على توازن الجسم وقوته.

الجلوس بعد تناول الطعام مباشرة ولفترات طويلة يؤدي إلى بطء في عملية الهضم، وقد يسبب الانتفاخات والغازات والإمساك، كما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالارتجاع المريئي.

قلة الحركة تقلل من قدرة الجسم على التحكم بمستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى مقاومة الإنسولين، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الجلوس لفترات طويلة دون تحريك الساقين قد يؤدي إلى تكون جلطات دموية في الأوردة، خصوصا في الساقين، والتي قد تكون مهددة للحياة في حال انتقالها إلى الرئة أو القلب.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بزيادة الشعور بالقلق والاكتئاب، نتيجة قلة النشاط البدني الذي يساعد في إفراز هرمونات السعادة كالإندورفين والسيروتونين.

مخاطر الجلوس لفترات طويلة

أسباب شيوع الجلوس لفترات طويلة

وتابعت، أن من أسباب انتشار الجلوس لفترات طويلة:-

الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية في العمل والترفيه.

قضاء ساعات طويلة أمام التلفاز أو الكمبيوتر.

قلة الوعي الصحي بأهمية الحركة والنشاط البدني.

نمط الحياة الحضري والوظائف المكتبية.

عدم وجود فترات راحة كافية خلال ساعات العمل أو الدراسة.

طرق الوقاية من أضرار الجلوس لفترات طويلة

وقدمت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، عدة نصائح للتخلص من عادة الجلوس لفترات طويلة، منها:-

أخذ استراحات منتظمة، قم بالوقوف والمشي لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة.

استخدام المكاتب القابلة للتعديل، وهي مكاتب تسمح بالعمل أثناء الوقوف والجلوس.

ممارسة التمارين الرياضية اليومية، مثل المشي، والتمدد، وتمارين التوازن.

الجلوس بطريقة صحيحة، باستخدام كرسي مريح يدعم الظهر، وتثبيت القدمين على الأرض.

تقليل وقت الجلوس الترفيهي مثل مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف المحمول.

تحفيز النفس للحركة، باستخدام منبه أو تطبيق يذكرك بالحركة كل فترة.

ممارسة تمارين الإطالة، خاصة للرقبة والكتفين والظهر والساقين.

الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الجلوس لفترات طويلة

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمخاطر الجلوس لفترات طويلة:-

الموظفون في الأعمال المكتبية.

السائقون لفترات طويلة.

الطلاب أثناء الدراسة أو المذاكرة.

كبار السن الذين يفتقرون للنشاط البدني.

من يعانون من مشكلات صحية تعيق حركتهم.

