الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اهتم بتقوية عضلة قلبك الثانى حفاظا على صحتك

عضلة السمانة، فيتو
عضلة السمانة، فيتو
18 حجم الخط

عضلة السمانة من العضلات المهمة فى الجسم لأنها سبب رئيسى فى الوقوف الجيد والمشى وممارسة الرياضة بدون أى مشكلات أو آلام.

وتقوية عضلة السمانة أمر ضرورى لأنها تحمل الجسم بأكمله، وأي خلل بها يؤثر على حركة الجسم بشكل سلبي، لذا يجب الاهتمام بها.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، من المؤكد أننا سمعنا عن كلمة “قلبك الثانى”، وهى عضلة موجودة مع عضلات الساق اسمها "السمانة"، ولو عمل الإنسان ممارسة تمارين عضلة السمانة سيحدث مضاعفات صحية كثيرة.

 

عضلة السمانة 
عضلة السمانة، فيتو

مخاطر ضعف عضلة السمانة 

وأضاف مسعد: وذلك لأن كل مرة نمشى فيها أو نقوم بعمل انقباض لعضلة السمانة أو نقف على أطراف الأصابع، تنقبض مضخة عضلات الساق، وبالتالى تولد قوة ميكانيكية تدفع الدم للأعلى عبر أوردة الساقين، عكس اتجاه الجاذبية، في ما يعرف بدورة الرجوع الوريدي، وبدون هذه المضخة أى "عضلة السمانة" والساقين، ستكون غير قادرة على إعادة الدم إلى القلب، ومن هنا تبدأ المشاكل الصحية، مثل:

  • تدهور صحة أوردة الساقين
  • الليبوديما
  • ارتشاح وتورم، وتعب والم، أو إجهاد وعائي
  • تزداد مخاطر الإصابة بتجلط الأوردة  العميقة (DVT)

نصائح مهمة لتقوية عضلة السمانة 

وتابع: لهذا السبب، يجب الاهتمام بتقوية عضلة السمانة، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

  • التغذية ضد الالتهابات لتحسين التصريف الليمفاوى وحل مشكلة الارتشاح.
  • الخضوع إلى جلسات مساج تصريف ليمفاوى.
  • ممارسة تمارين لتعزيز الدورة الدموية، وهذه التمارين تحسن من تدفق الدم في الأطراف السفلى، لا سيما للأشخاص ذوي الروتين الجلوسي الطويل.
  • إذا كنت تجلس على مكتب فترة طويلة، أو تقف لساعات طويلة، أو تعاني من ضعف الحركة، فيجب اتباع هذه التعليمات حفاظا على قوة عضل السمانة.
txt

أعراض خشونة الركبة وأسباب الإصابة بها وطرق العلاج

txt

أكلات مهمة تساعد على علاج التهابات المفاصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عضلة السمانة قلبك الثانى مخاطر ضعف عضلة السمانة نصائح لتقوية عضلة السمانة صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

مواد متعلقة

علاج عرق النسا بالحالات الخفيفة والشديدة، ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

المشي اليومي لمدة 15 دقيقة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

دراسة حديثة تحذر من علاقة الهواتف الذكية بتصلب اليدين وإجهاد المفاصل

لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية