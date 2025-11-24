اهتم بتقوية عضلة قلبك الثانى حفاظا على صحتك

18 حجم الخط

عضلة السمانة من العضلات المهمة فى الجسم لأنها سبب رئيسى فى الوقوف الجيد والمشى وممارسة الرياضة بدون أى مشكلات أو آلام.

وتقوية عضلة السمانة أمر ضرورى لأنها تحمل الجسم بأكمله، وأي خلل بها يؤثر على حركة الجسم بشكل سلبي، لذا يجب الاهتمام بها.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، من المؤكد أننا سمعنا عن كلمة “قلبك الثانى”، وهى عضلة موجودة مع عضلات الساق اسمها "السمانة"، ولو عمل الإنسان ممارسة تمارين عضلة السمانة سيحدث مضاعفات صحية كثيرة.

عضلة السمانة، فيتو

مخاطر ضعف عضلة السمانة

وأضاف مسعد: وذلك لأن كل مرة نمشى فيها أو نقوم بعمل انقباض لعضلة السمانة أو نقف على أطراف الأصابع، تنقبض مضخة عضلات الساق، وبالتالى تولد قوة ميكانيكية تدفع الدم للأعلى عبر أوردة الساقين، عكس اتجاه الجاذبية، في ما يعرف بدورة الرجوع الوريدي، وبدون هذه المضخة أى "عضلة السمانة" والساقين، ستكون غير قادرة على إعادة الدم إلى القلب، ومن هنا تبدأ المشاكل الصحية، مثل:

تدهور صحة أوردة الساقين

الليبوديما

ارتشاح وتورم، وتعب والم، أو إجهاد وعائي

تزداد مخاطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة (DVT)

نصائح مهمة لتقوية عضلة السمانة

وتابع: لهذا السبب، يجب الاهتمام بتقوية عضلة السمانة، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

التغذية ضد الالتهابات لتحسين التصريف الليمفاوى وحل مشكلة الارتشاح.

الخضوع إلى جلسات مساج تصريف ليمفاوى.

ممارسة تمارين لتعزيز الدورة الدموية، وهذه التمارين تحسن من تدفق الدم في الأطراف السفلى، لا سيما للأشخاص ذوي الروتين الجلوسي الطويل.

إذا كنت تجلس على مكتب فترة طويلة، أو تقف لساعات طويلة، أو تعاني من ضعف الحركة، فيجب اتباع هذه التعليمات حفاظا على قوة عضل السمانة.

