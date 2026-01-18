رئيس الغرفة التجارية بدمياط يجتمع بشعبة الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية

18 حجم الخط

اجتمع محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الأحد، مع شعبة الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية، بحضور الدكتور محمد العرابي، رئيس الشعبة وأعضائها، لبحث سبل التعاون وتعزيز دور الشعبة في دعم المشروعات الاقتصادية بالمحافظة.

تعزيز التعاون بين الغرفة والشعبة

تناول الاجتماع مطالب رئيس الغرفة بضرورة مشاركة الشعبة في وضع الأفكار والمقترحات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

عرض خطة عمل الشعبة للفترة القادمة

استعرض الدكتور محمد العرابي خطة عمل الشعبة للفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تفعيل دور الشعبة والمساهمة بشكل إيجابي في مشروعات الغرفة التجارية، وشملت المناقشات استعراض بنود الخطة والاستماع إلى مقترحات الحضور لتعزيز التكامل بين الغرفة والشعبة.

دعم مجلس الإدارة للتنسيق بين الشعب التجارية

شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بينهم سمير شطا نائب الرئيس، وأحمد عبده أبو شامة أمين الصندوق ورئيس لجنة الشعب التجارية، وسيد شعير السكرتير العام، والسيد الخضري عضو مجلس الإدارة، في إطار دعم جهود التنسيق والتكامل بين الشعب التجارية والغرفة لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.