الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بدمياط يجتمع بشعبة الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية بدمياط يجتمع بشعبة الاستثمار
18 حجم الخط

اجتمع محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الأحد، مع شعبة الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية، بحضور الدكتور محمد العرابي، رئيس الشعبة وأعضائها، لبحث سبل التعاون وتعزيز دور الشعبة في دعم المشروعات الاقتصادية بالمحافظة.

تعزيز التعاون بين الغرفة والشعبة

تناول الاجتماع مطالب رئيس الغرفة بضرورة مشاركة الشعبة في وضع الأفكار والمقترحات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

عرض خطة عمل الشعبة للفترة القادمة

استعرض الدكتور محمد العرابي خطة عمل الشعبة للفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تفعيل دور الشعبة والمساهمة بشكل إيجابي في مشروعات الغرفة التجارية، وشملت المناقشات استعراض بنود الخطة والاستماع إلى مقترحات الحضور لتعزيز التكامل بين الغرفة والشعبة.

 

 

 

دعم مجلس الإدارة للتنسيق بين الشعب التجارية

شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بينهم سمير شطا نائب الرئيس، وأحمد عبده أبو شامة أمين الصندوق ورئيس لجنة الشعب التجارية، وسيد شعير السكرتير العام، والسيد الخضري عضو مجلس الإدارة، في إطار دعم جهود التنسيق والتكامل بين الشعب التجارية والغرفة لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية الاقتصادية الشعب التجارية الفرص الاستثمارية المتاحة دعم التنمية الاقتصادية رئيس الغرفة التجارية مجلس إدارة الغرفة التجارية رئيس مجلس إدارة بدمياط تطوير المشروعات الغرفة التجارية بدمياط

مواد متعلقة

افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا (صور)

مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بدمياط لدعم مرشحي القائمة الوطنية اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

شاهد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الكنديين (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من «تريند الشاي»: سلامتك أهم

خطر بلا وعي، الإفتاء تحذر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية