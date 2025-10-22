برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

11:00 صباحا.. حلقة نقاشية "الإبداع والذكاء الاصطناعي: شراكة المستقبل" الميسران: أحمد شوقي، علا سلوى، يدير الحوار: محمد طارق.. مسرح سيني جونة (البلازا).

11:00 صباحا.. حلقة نقاشية "من الإنتاجات الأصلية إلى الفورمات: الأعمال العربية إلى العالمية".

المتحدثون: أناهيتا خضر، إرماك يازم، محمد مشيش، مريم نعوم، يدير الحوار: زياد سروجـي.. حجرة المنتدى (البلازا).

المتحدثون: أناهيتا خضر، إرماك يازم، محمد مشيش، مريم نعوم، يدير الحوار: زياد سروجـي.. حجرة المنتدى (البلازا). 1:00 مساء.. حوار مع كان أورغانجـي أوغلو، ويدير الحوار: شريف نور الدين.. مسرح سيني جونة (البلازا).

1:00 مساء.. حلقة نقاشية "التعاونات والشراكات الجديدة في صناعة الإعلام والسينما، المتحدثون: أمين المصري، أحمد طارق، سارة بيسادا، أحمد عباس، يدير الحوار: لانا الجندي.. حجرة المنتدى (البلازا).

3:00 مساء.. حلقة نقاشية "فن وأثر الكاستنج للأدوار العالمية" المتحدثون: كاساندرا هان، كلوديا بلنت، روزالين البيه، يدير الحوار: جهاد حسام الدين.

مسرح سيني جونة (البلازا).

مسرح سيني جونة (البلازا). 3:00 مساء.. حلقة نقاشية "من يروي القصة؟" المتحدثون: ميليسا باري، هبة عثمان، عباس فاضل، يدير الحوار: أيمن الأمير.. حجرة المنتدى (البلازا).

4:00 مساء.. "البودكاسترز مع يانغو بالي – اللاعب الجديد".. المتحدثون: جو الخواند، خالد السرجاني.. مسرح الجزيرة.

5:30 مساء.. حلقة نقاشية "فن الحكي في عالم الشركات: عندما تلتقي الإستراتيجية التجارية بالرؤية السينمائية" المتحدثون: هشام مهران، كريم خضر، المهندس محمد أبو غالي، يدير الحوار: أحمد طارق.. مسرح الجزيرة.

عروض أفلام مهرجان الجونة اليوم

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.