محافظات

مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بدمياط لدعم مرشحي القائمة الوطنية اليوم

نادر الداجن مرشح
نادر الداجن مرشح القائمة الوطنية من اجل مصر
أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط عن تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحيه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك اليوم الأحد  على كورنيش النيل أمام السوسنة.

علي كيوان يدعو أهالي دمياط للمشاركة

 وجه النائب علي كيوان، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بدمياط، الدعوة لأهالي المحافظة لحضور المؤتمر، ضمن جهود الحزب للتواصل الميداني مع المواطنين واستعراض ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة.

 

مرشحي القائمة الوطنية من اجل مصر 
مرشحي القائمة الوطنية من اجل مصر 

 

 

استعدادات انتخابية مكثفة قبل جولة الحسم

من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا من قيادات العمل السياسي وأبناء دمياط، في ظل استعدادات الأحزاب لانطلاق سباق انتخابات مجلس النواب 2025. ويستعرض الحزب خلال اللقاء أبرز محاور برنامجه الانتخابي وأولويات مرشحيه.

 

تعزيز التواصل وعرض الرؤية الوطنية

يؤكد منظمو الفعالية أن المؤتمر يأتي ضمن توجه الحزب لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وطرح رؤية ترتكز على دعم المواطن وتطوير الخدمات ودفع مسيرة التنمية. كما يمثل المؤتمر فرصة لعرض توجهات القائمة الوطنية من أجل مصر قبل بدء العملية الانتخابية.

ويشير القائمون على التنظيم إلى أن حضور المواطنين يعد دعما مهما ورسالة ثقة، بما يعكس الدور الشعبي في تشكيل ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

الجريدة الرسمية