غرفة دمياط تبدأ التنفيذ الفعلي لسوق الأسماك الجديد بتصميم حضاري حديث

بدأت الغرفة التجارية بدمياط اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لإنشاء سوق جديد للأسماك بمنطقة سوق الجملة القديم بالشهابية، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة للأسواق، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبقيادة محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية.

عرض موقع المشروع على مكتب هندسي متخصص

قامت الغرفة التجارية بعرض موقع المشروع على أحد أكبر المكاتب الهندسية المتخصصة، تمهيدا لإعداد تصميم حضاري حديث للسوق الجديد، يواكب التطور العمراني الذي تشهده محافظة دمياط، ويتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، على أن يتم الانتهاء من التصور الهندسي خلال الفترة المقبلة تمهيدا لبدء التنفيذ.

سوق متكامل لبيع وتجهيز الاسماك

يستهدف المشروع إنشاء سوق متكامل لبيع وتجهيز الأسماك، يخدم تجار الأسماك والمواطنين، من خلال توفير بيئة منظمة وامنة تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية، وتسهم في تحسين حركة البيع والشراء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابيا على النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي.

اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بتجار الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية

تخفيف الزحام ودعم صغار التجار

وأكدت الغرفة التجارية بدمياط ان السوق الجديد يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية والخدمية بالمحافظة، حيث يسهم في تخفيف التكدسات المرورية وإعادة تنظيم الأسواق والقضاء على مظاهر العشوائية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم صغار التجار وتحسين مستوى معيشتهم.

ضمن خطة متكاملة لتطوير سوق السمك

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لاعادة تنظيم سوق السمك القديم وتطوير منظومة تجارة الأسماك بالمحافظة، بما يحقق الانضباط المروري ويحسن المشهد الحضاري لمدينة دمياط.

تصور مبدئي على مساحة 10 آلاف متر

من المقرر أن يقام السوق الجديد وفقا لتصور مبدئي على مساحة تقدر بنحو 10 الاف متر، بما يسمح باقامة سوق عصري متكامل يحقق أهداف التنظيم والتطوير والاستدامة.

