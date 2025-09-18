الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرفة دمياط التجارية تطلق سوق اليوم الواحد الحضاري

إنشاء سوق اليوم الواحد
إنشاء سوق اليوم الواحد بدمياط

 أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة الاستاذ محمد عبد اللطيف فايد وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن إطلاق اسم جديد ومفهوم ومتطور لسوق الجمعة الشهير ليصبح سوق اليوم الواحد الحضاري.

تطوير شامل للسوق

 جاء هذا الإعلان تتويجا لجهود مكثفة لتطوير السوق الكائن بطريق المحور، حيث تم استبدال طريقة العرض التقليدية بخيم حديثة منظمة توفر بيئة أكثر راحة وتنظيما للباعة والمتسوقين وتمنح السوق مظهرا حضاريا يليق بمدينة دمياط.

 

أهداف المشروع

 يستهدف المشروع القضاء على المظاهر العشوائية وتقديم سوق منظم يعكس الوجه الحضاري للمحافظة، كما يعمل على توفير بيئة عمل أفضل للباعة تحمي بضائعهم وتمنحهم مساحات عرض ثابتة ومنظمة إضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة للمتسوقين مع سهولة الحركة والنظافة المستمرة.

تصريحات رئيس الغرفة التجارية

 أكد الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية أن إطلاق سوق اليوم الواحد الحضاري يمثل نقلة نوعية في تجربة التسوق بدمياط، مشيرا إلى أن التعاون مع محافظة دمياط كان له الدور الأكبر في تحويل السوق إلى نموذج متطور يحتذى به بما يخدم مصالح الباعة ويمنح المواطنين وزوار دمياط تجربة تسوق مميزة. 

 

انعكاسات اقتصادية ومجتمعية

 ويعكس المشروع التزام محافظة دمياط والغرفة التجارية بتطوير الخدمات العامة وتوفير بنية تحتية عصرية تدعم الأنشطة التجارية وتسهم في رفع جودة الحياة، ومن المتوقع أن يساهم السوق الجديد في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة مع الحفاظ على روح الأصالة التي تميز أسواق دمياط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنشطة التجارية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الغرفة التجارية بدمياط دمياط سوق اليوم الواحد سوق الجمعة غرفة دمياط التجارية محافظ دمياط محافظة دمياط مدينة دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع أعمال الرصف بطريق كفر شحاتة

محافظ دمياط ووزير العمل ومدير منظمة العمل الدولية يرأسون ندوة حول قانون العمل الجديد (صور)

انطلاق الدورة الصيفية الأولى لتنس الطاولة بدمياط

محافظ دمياط يفتتح مهرجان الجبن الدمياطي برأس البر

محافظ دمياط يتابع أعمال إنشاء السوق الحضاري بفارسكور (صور)

وكيل وزارة التموين بدمياط يشن حملات مكثفة لملاحقة المتلاعبين في المواد البترولية (صور)

إحباط محاولة تهريب 2000 لتر بنزين مدعم في دمياط (صور)

محافظ الإسماعيلية: ننفذ حلولا اقتصادية ناجزة للمواطن من خلال أسواق اليوم الواحد (صور)

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads