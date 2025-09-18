غرفة دمياط التجارية تطلق سوق اليوم الواحد الحضاري

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة الاستاذ محمد عبد اللطيف فايد وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن إطلاق اسم جديد ومفهوم ومتطور لسوق الجمعة الشهير ليصبح سوق اليوم الواحد الحضاري.

تطوير شامل للسوق

جاء هذا الإعلان تتويجا لجهود مكثفة لتطوير السوق الكائن بطريق المحور، حيث تم استبدال طريقة العرض التقليدية بخيم حديثة منظمة توفر بيئة أكثر راحة وتنظيما للباعة والمتسوقين وتمنح السوق مظهرا حضاريا يليق بمدينة دمياط.

أهداف المشروع

يستهدف المشروع القضاء على المظاهر العشوائية وتقديم سوق منظم يعكس الوجه الحضاري للمحافظة، كما يعمل على توفير بيئة عمل أفضل للباعة تحمي بضائعهم وتمنحهم مساحات عرض ثابتة ومنظمة إضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة للمتسوقين مع سهولة الحركة والنظافة المستمرة.

تصريحات رئيس الغرفة التجارية

أكد الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية أن إطلاق سوق اليوم الواحد الحضاري يمثل نقلة نوعية في تجربة التسوق بدمياط، مشيرا إلى أن التعاون مع محافظة دمياط كان له الدور الأكبر في تحويل السوق إلى نموذج متطور يحتذى به بما يخدم مصالح الباعة ويمنح المواطنين وزوار دمياط تجربة تسوق مميزة.

انعكاسات اقتصادية ومجتمعية

ويعكس المشروع التزام محافظة دمياط والغرفة التجارية بتطوير الخدمات العامة وتوفير بنية تحتية عصرية تدعم الأنشطة التجارية وتسهم في رفع جودة الحياة، ومن المتوقع أن يساهم السوق الجديد في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة مع الحفاظ على روح الأصالة التي تميز أسواق دمياط

