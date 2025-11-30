طريقة عمل سلطة الفواكه الشتوية، لذيذة وسريعة التحضير ومقوية للمناعة

18 حجم الخط

طريقة عمل سلطة الفواكه الشتوية، تعتبر سلطة الفواكه من أكثر الأطباق اللذيذة والمفيدة التي يمكن تقديمها في أيام البرد، فهي تجمع بين النكهة الحلوة الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة ومقاومة نزلات البرد.

وطريقة عمل سلطة الفواكه الشتوية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بنكهات واضافات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل سلطة الفواكه الشتوية.

مكونات عمل سلطة الفواكه:-

2 ثمرة تفاح مقطعة مكعبات

2 ثمرة موز شرائح

ربع كيلو فراولة مقطعة

3 ثمرات كيوي مقشرة ومقطعة

2 كوب رمان

برتقالة كبيرة للعصير

لصوص سلطة الفواكه

نصف كوب عصير برتقال طازج

ملعقة كبيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة اختيارية

أو

نصف كوب زبادي

ملعقة كبيرة عسل

ربع ملعقة فانيليا

ملعقة صغيرة عصير ليمون

أو

نصف كوب كريمة خفق

ملعقة عسل

ملعقة صغيرة بشر برتقال

طريقة عمل سلطة الفواكه

اغسلي جميع الفواكه جيدا.

ابدئي بالفواكه الصلبة مثل التفاح وقطعيه إلى مكعبات متساوية.

قطعي الكيوي والموز والفراولة.

أضيفي حبوب الرمان في النهاية حتى لا تفرز لون زائد.

ضعي كل المكونات في وعاء كبير.

اختاري أحد الصوصات الثلاثة.

اخلطي المكونات جيدا باستخدام مضرب يدوي أو شوكة.

تأكدي أن العسل ذاب تماما في الصوص.

اسكبي الصوص فوق الفواكه.

اقلبي المزيج برفق حتى لا تهرس الفواكه الطرية مثل الموز والكيوي.

اتركي السلطه في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة لتتشبع بالنكهة.

تقدم السلطة باردة كما هى أو يمكن تزيينها بالمكسرات أو جوز الهند أو القرفة أو الايس كريم حسب الرغبة.

فوائد سلطة الفواكه الشتوية

تقوى المناعة بفضل فيتامين C.

غنية بالألياف، فتساعد على الهضم.

تمنح طاقة طبيعية للجسم.

مناسبة للأطفال والكبار.

سهلة وسريعة وتصلح للتحلية أو الإفطار.

