استمرار حملات التفتيش على المنشآت السياحية لضمان تطبيق إجراءات السلامة بأسوان

لجنة تفتيش على المنشآت
لجنة تفتيش على المنشآت السياحية بأسوان
 قامت مديرية العمل بأسوان بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة لها،  للمنشآت السياحية المتمثلة فى الفنادق العائمة، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل طبقًا لأحكام القانون حفاظًا على سلامة المنشآت والعاملين والزائرين.

دعم القطاع السياحى 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وفى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى، وضمان استمرارية العمل به في بيئة آمنة تحمى الأرواح والممتلكات.

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان، أن هذه الحملات التى تنفذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تستهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت بالحصول على التراخيص اللازمة، وتوفير وسائل السلامة المطلوبة، وتطبيق خطط الطوارئ وإجراءات الوقاية المهنية.

وأضاف أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة الحالية لدعم القطاع السياحى، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يحقق الاستقرار الوظيفى ويحافظ على سلامة العاملين، ويسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والزائرين من مختلف دول العالم.

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

