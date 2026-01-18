10 نصائح لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 قبل انطلاقه

18 حجم الخط

تنطلق في 21 يناير الجاري فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، والتي تقام بأرض المعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتشهد هذه الدورة من معرض الكتاب حضورًا واسعًا وفعاليات ثقافية وفنية مميزة للكبار والأطفال، وذلك تحت شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا».



وتقدم “فيتو” لقرائها 10 نصائح عملية تساعدهم على الاستعداد جيدًا والاستفادة القصوى من زيارتهم لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب:

نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فيتو

1- خطّط لزيارتك مسبقًا

تبلغ مساحة المعرض وعدد فعالياته مستويات ضخمة، مما يجعل التخطيط ضرورة. لهذا عليك اختيار أيام الزيارة التي تناسبك، مع تجنب الازدحام الشديد في عطلات نهاية الأسبوع، واحرص على حجز التذاكر إلكترونيًا لتجنب الطوابير.

2- حدّد اهتماماتك قبل الذهاب

يضم المعرض هذا العام:

1457 دار نشر من 83 دولة و6637 عارضًا.

لذلك من المهم تحديد مجالات اهتمامك ودور النشر المفضلة لتجنّب التشتت واستغلال وقتك بفاعلية.

3- ضع ميزانية واضحة للشراء

لتجنب الإفراط في شراء الكتب، حدد مبلغًا مناسبًا للإنفاق، وقسّم الميزانية حسب الأولويات والعناوين الأكثر أهمية لديك.

4- استفد من العروض والخصومات

تقدم قطاعات عديدة تخفيضات قوية هذا العام، سواء على التذاكر أو الإصدارات والمجلدات خصوصًا الصادرة عن المؤسسات والهيئات الحكومية.

5- تجوّل واستكشف الفعاليات

يقدّم معرض 2026 أكثر من:

400 فعالية ثقافية – 100 حفل توقيع – 120 فعالية فنية

استثمر وجودك في متابعة الندوات والحوارات والمعارض الفنية، فهي فرصة فريدة للمعرفة والتفاعل.

6- ارتدِ ملابس وحذاء مريحين

تقام فعاليات معرض الكتاب على مساحة تقارب 80 ألف متر مربع، ما يتطلب الكثير من الحركة والمشي.

اختر ملابس شتوية مريحة وحذاءً رياضيًا مناسبًا.

7- لا تنسَ شرب الماء

يساعد الترطيب الجيد على الحفاظ على نشاطك وقدرتك على الحركة لساعات طويلة داخل المعرض.

8- استخدم حقيبة ظهر واسعة ومريحة

تسهّل عليك حمل الكتب والمقتنيات الشخصية دون إرهاق.

9- استفد من خدمة الـ Wifi المجانية

توفر إدارة المعرض هذا العام خدمة واي فاي مجانية لأول مرة، ما يساعدك على التواصل والبحث عن الكتب والمواقع داخل القاعات بسهولة.

10- احرص على نظافة المكان

استخدم صناديق القمامة وحافظ على جمال المعرض ليظل تجربة ثقافية مشرفة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.