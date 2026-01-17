خريطة جديدة للبوابات ودعم لذوي الهمم، مفاجآت وخدمات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، تكثف إدارة المعرض استعداداتها لضمان تجربة زيارة مريحة وآمنة لملايين الزوار الذين يتوافدون كل عام إلى هذا الحدث الثقافي الأكبر في المنطقة.

وفي تصريح خاص لـ«فيتو»، كشف المهندس هيثم يونس، مدير إدارة المعارض بـ الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن حزمة من الخدمات والتنظيمات التي تم تجهيزها هذا العام، مؤكدًا أن الهدف هو رفع جودة الخدمة وتسهيل الحركة داخل أروقة المعرض.

الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ شخصية معرض الكتاب 2026، فيتو

بوابات دخول جديدة وتنظيم حركة الزوار

وأكد يونس أن الدورة الحالية لـ معرض الكتاب ستشهد نظامًا جديدًا للبوابات، عبر تخصيص مداخل متعددة لتسهيل دخول الزوار والسيارات، مع تخصيص بوابات منفصلة لذوي الهمم وكبار السن، ومراعاة احتياجات الأطفال. ومن المقرر إعلان أرقام البوابات وتفاصيلها في بيان رسمي عقب الاجتماع التنسيقي النهائي.

تأمين صحي متكامل وجاهزية للطوارئ

وأكد مدير إدارة المعارض وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف، مع انتشار سيارات إسعاف مجهّزة داخل المعرض. وأضاف أن هناك مستوى عاليًا من الجهوزية الطبية للتعامل مع أي طارئ خلال الفعاليات اليومية.

تسهيلات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

ولفت يونس إلى أن الإدارة خصصت مداخل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة سواء سيرًا أو بالسيارات، بالإضافة إلى توفير عربات متحركة للمحتاجين، مع وجود فرق أمنية للمساعدة، لضمان مشاركة آمنة وسهلة لجميع الفئات.

منطقة مطاعم مستقلة ومتنوعة

وبشأن خدمات الطعام، أكد يونس تخصيص منطقة مستقلة تضم مجموعة من المطاعم التي تقدم جودة عالية وخيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات، مع مراعاة تنوع الأسعار.

عدد كبير من دور النشر يشارك في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

تنظيم دورات المياه والخدمات الأساسية

وأوضح يونس أن عدد دورات المياه سيظل ثابتًا بحكم طبيعة المكان وكونه موقعًا مستأجرًا، إلا أن الإدارة شدّدت على شركات النظافة لزيادة تواجدها والعمل على مدار الساعة لضمان مستوى أعلى من النظافة خلال الفعاليات.

وأشار إلى أن دورات المياه موزعة داخل القاعات وفي مناطق الـ«أوبن إير» والبلازا، مع توفير لوحات إرشادية واضحة للوصول إليها بسهولة.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ينعقد في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026م، ويبدأ السماح بدخول الجمهور اليوم التالي للافتتاح 22 يناير.

