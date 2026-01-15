الأدب في مواجهة الدم، صبرا وشاتيلا بين الذاكرة واللغة بأحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقدة في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمجموعة من أحدث إصداراته التي تتناول قضايا التاريخ والذاكرة والهوية، من بينها كتاب "كتابة المذبحة.. أشكال تناول صبرا وشاتيلا"، تأليف سمية ممدوح الشامي، وترجمة نسمة محمد دياب وياسمين أسامة الشيمي، ومراجعة عمرو زكريا عبد الله.

كتابة المذبحة.. أشكال تناول صبرا وشاتيلا

يقدّم الكتاب دراسة مقارنة موسعة لتمثيل مجزرة صبرا وشاتيلا في عدد من النصوص الأدبية والنثرية والنقدية التي كتبها مؤلفون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون وعرب، سواء كُتبت عقب الحدث مباشرة أو بعد مرور عقود عليه.

وهنا لا يقف النص عند حدود التوثيق، بل يصبح مساحة التقاء حادة بين الأدب والتاريخ، حيث تُفكَّك الأعمال الأدبية المتصلة بأحد أكثر الأحداث إيلامًا في تاريخنا العربي الحديث والمعاصر، بحثًا عن الكيفية التي تفرض بها المذبحة لغتها، وإيقاعها، وخصائصها الأسلوبية، دون أن تُلغي فرادة كل صوتٍ سردي على حدة.

ولا تنبع فرادة هذا الكتاب الصادر عن المركز القومي للترجمة ، من موضوعه فقط، بل من جذره الأكاديمي والإنساني العميق؛ إذ يقوم متنه على آخر رسالة علمية أشرفت عليها الأكاديمية والأديبة الراحلة رضوى عاشور، والتي نوقشت في 7 سبتمبر، أي قبل رحيلها بشهرين فقط في 30 نوفمبر 2014.

وبهذا المعنى، يصبح الكتاب امتدادًا أخيرًا لمشروع نقدي وإنساني آمنت فيه رضوى عاشور بأن الكتابة فعل مقاومة، وأن الذاكرة لا تُترك وحيدة.

في "كتابة المذبحة" لا تُستعاد صبرا وشاتيلا بوصفها حدثًا منتهيًا، بل جرحًا مفتوحًا في الوعي، وسؤالًا أخلاقيًا وجماليًا حول حدود اللغة، وقدرتها على الاحتمال، وحول الأدب حين يُستدعى ليقول ما يعجز التاريخ المجرد عن قوله.

إنه كتاب لا يُقرأ فقط.. بل يُصغي إليه القارئ،

لأن بعض المذابح لا تُحكى،

بل تُنصت لها الذاكرة وهي تنزف.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن موعد معرض الكتاب 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026 - يوم الافتتاح الرسمي والمخصص لكبار الزوار-، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور العام اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وحددت هيئة الكتاب مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتمتد حتى 9 مساءً في يومي الخميس والجمعة.

تشهد الدورة الـ57 من معرض القاهرة للكتاب مشاركة دولية كبيرة، حيث يأتي عدد الدول المشاركة: 83 دولة من مختلف العالم، وعدد الناشرين: 1457 دار نشر (مصرية، عربية، وأجنبية)، أما عدد العارضين وصل عددهم إلى 6637 عارضًا.

شخصيات معرض القاهرة للكتاب 2026

اختارت اللجنة العليا للمعرض رموزًا أدبية وفنية تركت بصماتها الثقافية والأدبية، حيث اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية معرض القاهرة للكتاب، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على رحيله، وتقديرًا لمنجزه الأدبي الذي وصل للعالمية، كما اختير الفنان محيي الدين اللباد، رائد فنون الطفل وتصميم الكتاب في الوطن العربي.، شخصية معرض كتاب الطفل.

