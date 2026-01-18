تموين الفيوم تحرر 54 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم طرحه من سلع للاستهلاك اليومي، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وتمكنت الحملة من تحرير 54 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من فحص شكوى تقليد علامة تجاريى فرنسية تحمل اسم تجاري مسجل Luminarc إلى آخره مقلدة تحمل اسم Luminrc وLimnrc في أحد المحلات الشهيرة بالفيوم، وتم ضبط المنتج المقلد وسحب عينات لإرسالها لنقطة الاتصال للحماية الفكرية للفحص، كما حررت محضر إثبات حالة لأحد فروع جمعيتي في 87 زجاجة تمويني، كما حررت محضرين بيع سجاير أزيد من السعر، ومحضرين عدم وجود شهادة صحيه مخبز سياحي وبقالة، و6 محاضر إثبات حالة غلق محل البقالة التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و5 محاضر جنحة عدم إعلان عن الاسعار لمحلات عامة.

حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على أجهزة المتابعة بمديرية التموين، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على محلات الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار

كما تم التشديد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

