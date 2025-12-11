لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب

18 حجم الخط

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن اكتمال كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية والدعم الكامل للطلاب، في إطار الاستعدادات الشاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، والتي يشارك فيها نحو 60 ألف طالب وطالبة عبر برامج الكلية المختلفة.

وأكد عميد الكلية، أن هذه الاستعدادات تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الكلية على تحقيق مبادئ العدالة وتذليل جميع العقبات، وخلق مناخ أكاديمي يليق بسمعة جامعة عين شمس العريقة، موجهًا رسالة طمأنة لأبنائه الطلاب للتركيز على المذاكرة الجادة، مؤكدًا أن كل طاقم الكلية يعمل كفريق واحد من أجل نجاحهم وتفوقهم.

ولضمان صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين خلال فترة الامتحانات الممتدة لعدة أسابيع، شدد العميد على تكامل الخدمات الداعمة والتي تشمل: عيادة طبية على مدار ساعات الامتحانات، مع وجود فريق تمريض دائم وتوفير كافة الأدوية والإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسط هذا العدد الكبير من الطلاب.

كما أكد على جاهزية إدارة الدفاع المدني ووجودها الفعال لتأمين جميع مقرات اللجان، والتأكد من توافر وسائل السلامة التي تشمل طفايات الحريق المعتمدة، وخلو الممرات والمسارات من أي عوائق، مع وجود خطط إخلاء واضحة ومُجربة وجاهزة للتنفيذ الفوري في أي طارئ.

بالإضافة الى تعزيز الوجود الأمني المنظم داخل حرم الكلية وطرقاتها وحول القاعات، لتنظيم دخول وتدفق الآلاف من الطلاب، ومنع الازدحام، وضمان الهدوء التام داخل اللجان، ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام.

وفي إطار ضبط أعمال الامتحانات وتيسير إجرائها، أوضح أن إدارة الكلية قد أتمت أعمال الصيانة الشاملة وتجديد المرافق داخل جميع القاعات الدراسية والمعامل المعدة للاختبارات، وشمل ذلك التحقق من كفاءة أنظمة الإضاءة والتهوية والتكييف، وصيانة مقاعد الطلاب، لتهيئة ظروف مثلى تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مريحة تساعد على التركيز.

أفاد العميد بأنه تم وضع الامتحانات النهائية بدقة متناهية لتفادي أي تداخل أو ازدحام بين الشعب المختلفة، مع التأكيد على نشرها بشكل واسع عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للكلية ولوحات الإعلانات بأرجاء الكلية، وذلك حرصًا على وصول المعلومة بشكل واضح ومفصل لكل طالب فيما يخص مواعيد الاختبارات وأرقام اللجان والمقررات.

وأكد عميد الكلية، على توفير الوسائل اللازمة لأعمال الكنترول لضمان سرية وسلامة أوراق الأسئلة، وتنظيم عمليات التصحيح والرصد بدقة وحيادية.

اللجان المخصصة لذوي القدرات

وعن اللجان المخصصة لذوي القدرات والحالات المرضية التي تحتاج الى مرافقين، فصرح بأنه تم تخصيص لجان مجهزة بالكامل، لحوالي 400 طالب مع توفير وسائل الإتاحة اللازمة مثل الكراسي المخصصة والمرافقين لهم، لضمان تأدية هذه الفئة الغالية لامتحاناتهم في بيئة مناسبة.

وكشف الدكتور فريد عن التفاصيل الزمنية واللوجستية للاستعدادات، حيث تهدف هذه الترتيبات إلى خدمة نحو 60 ألف طالب، ستجرى امتحاناتهم على مدار ستة أسابيع بدءًا من منتصف ديسمبر 2025 وحتى نهاية يناير 2026. وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تم التغلب عليها هو استعداد الكلية لاستيعاب ذروة حضور يومي تصل إلى 20 ألف طالب، يتوزعون على الفترات الامتحانية الثلاث خلال اليوم الواحد."

وأشار إلى الجدول الزمني التفصيلي للامتحانات، موضحًا أن برنامج التعليم المفتوح يُعد الأسبق في البدء يوم 12 ديسمبر 2025، تليه معظم البرامج خلال الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر؛ حيث تنطلق شعب اللغات العربية والإنجليزية يوم 20 ديسمبر، وشعبة الفرنسية وبرنامج الساعات المعتمدة الإنجليزي يوم 21 ديسمبر، بينما تبدأ برامج العلوم المصرفية وتكنولوجيا الأعمال والساعات المعتمدة العربي يوم 28 ديسمبر، على أن تُختتم معظم الامتحانات في الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026، ضمن خريطة زمنية دقيقة ومتناسقة تضمن سير العملية الأكاديمية بكفاءة وسلاسة.

واختتم الدكتور العميد تصريحاته بتوجيه التهنئة للطلاب لقرب بدء الامتحانات، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن جميع الأنظمة جاهزة لاستقبالهم وتقديم أفضل تجربة امتحانية ممكنة.

