الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس اليوم

 تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان. 

يعد هذا العيد أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويتميز بطقوس خاصة تجمع بين الروحانية والتقاليد الفريدة التي تستحضر رموزًا دينية عميقة، مثل تناول القلقاس وقصب السكر.

 

الرمزية وراء القلقاس وقصب السكر 

 يرتبط عيد الغطاس بأكلات تحمل معاني رمزية عميقة. يعتبر القلقاس رمزًا للمعمودية، حيث يحتوي على مادة سامة تتحول إلى مادة مغذية عند طهيها بالماء، وهو ما يشبه ماء المعمودية الذي يطهر الإنسان من الخطيئة. أما قصب السكر، فيرمز إلى النقاء والعلو الروحي، حيث يستخرج منه الحلاوة النقية بعد عصره، مما يعكس دعوة المؤمنين للعيش بقلوب نقية تقدم الخير للآخرين.

 

طقوس الاحتفال بعيد الغطاس 

 يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلاة قداس عيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي. وتتضمن الطقوس صلوات "اللقان"، وهي إحدى الصلوات المرتبطة بالماء وتُقام ثلاث مرات سنويًا في مناسبات خميس العهد، وعيد الرسل، وعيد الغطاس.

تبدأ صلاة اللقان بعد رفع بخور عشية، حيث يُعد طبق كبير من الماء يُصلى عليه ليمثل تطهير الإنسان بالماء المقدس، مع تراتيل وألحان روحية تعبر عن الفرح بالعيد. ويتبع ذلك قداس عيد الغطاس، الذي يستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم العيد.

 

معنى العيد وروحانياته 

 عيد الغطاس، المعروف أيضًا بعيد الظهور الإلهي، يُخلد ذكرى اللحظة التي تجلى فيها اللاهوت أثناء معمودية المسيح. ظهر الروح القدس بهيئة حمامة، وسمع صوت الأب السماوي يعلن: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت"، كما ورد في إنجيل متى الإصحاح الثالث. يُعتبر العيد أيضًا تذكيرًا بأهمية التوبة والتطهر الروحي، وهي معانٍ تتجسد في رمزية القلقاس والماء.

 

الصوم والبرامون 

 يُسبق العيد بصوم البرامون، وهو صوم من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأطعمة الحيوانية والأسماك، ويصام انقطاعيًا كاستعداد روحي للعيد. تختلف مدة صوم البرامون بين يوم إلى ثلاثة أيام، حسب موعد العيد.

 

تقاليد ثابتة واحتفالات ممتدة 

 دائمًا ما يكون الاحتفال بعيد الغطاس في موعد ثابت، بعد 12 يومًا من عيد الميلاد. وعلى الرغم من بساطة الاحتفالات، إلا أنها تحتفظ برموزها العميقة التي تربط بين الطقوس الدينية والتقاليد الشعبية، لتظل شهادة حيّة على روحانية العيد وأصالته.

