أولياء الأمور يفترشون الأرصفة أمام لجان الشهادة الإعدادية بالغربية

18 حجم الخط

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية صباح اليوم الأحد توافدا كثيفا من أولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مشهد يعكس حالة من القلق والاهتمام بمستقبل الطلاب.

وافترش عدد كبير من أولياء الأمور الأرصفة والمساحات المحيطة بمقار اللجان عقب دخول الطلاب وإغلاق البوابات الخارجية انتظارا لانتهاء زمن الامتحان والاطمئنان على ذويهم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية في تمام الساعة التاسعة صباحا أداء امتحانات اليوم في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية ضمن ثاني أيام الامتحانات وسط التزام واضح بالتعليمات داخل اللجان.

ومن جانبه صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن 94,696 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة فيما يؤدي 5,315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.



وأكد ناصر حسن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُعقد هذا العام بنظام البوكليت "كراسة امتحان" تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بدءا من استلام كراسات الامتحان وحتى انتهاء اليوم الامتحاني موجها بضرورة استلام مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزيتها وتوافر جميع التجهيزات اللازمة مع إعلان جداول الامتحانات وأدلة اللجان في أماكن واضحة.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان فور بدء الامتحان ومنع الدخول أو الخروج أثناء سيره.

كما أكد ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وسرعة التواصل مع غرف العمليات ومديري الإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي طارئ بما يضمن توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل هدوء وتركيز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.