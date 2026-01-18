تعليم الغربية: سير العملية الامتحانية بصورة طيبة بجميع الإدارات

18 حجم الخط

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمتابعة سير امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 في يومها الثاني وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وقد اطمأن وكيل تعليم الغربية إلى سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وقد شدد ناصر حسن على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات وعلى رأسها منع التصوير داخل اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو المعلمين إلى جانب التأكد من عدم دخول أي أجهزة إلكترونية قد تُستغل في الغش مثل الساعات الإلكترونية أو السماعات اللاسلكية وغيرها كما وجه بضرورة توفير بيئة هادئة ومناسبة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات مع التأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أنه نحو 94696 طالب يؤدون الامتحان في 421 لجنة للشهادة الإعدادية العامة في مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية ونحو 5315 طالب يؤدون الامتحان في 38 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُعقد هذا العام بنظام البوكليت "كراسة امتحان" تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بدءا من استلام كراسات الامتحان وحتى انتهاء اليوم الامتحاني موجها بضرورة استلام مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزيتها وتوافر جميع التجهيزات اللازمة مع إعلان جداول الامتحانات وأدلة اللجان في أماكن واضحة.

ومنع وكيل الوزارة اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان فور بدء الامتحان، ومنع الدخول أو الخروج أثناء سيره.

كما أكد على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وسرعة التواصل مع غرف العمليات ومديري الإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي طارئ بما يضمن توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل هدوء وتركيز

