كرة اليد، منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم قبل السفر إلى رواندا

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يختتم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، استعداداته اليوم قبل السفر إلى رواندا غدا الإثنين، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب الوطني إلى رواندا غدا الإثنين للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ومؤخرا، خاض المنتخب الوطني معسكرا في إسبانيا تخلله المشاركة في بطولة دولية بمشاركة 6 منتخبات، هي مصر وتونس وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإيران.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب الدورة الودية، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في الأولى أمام البرتغال وفاز في الثانية أمام إيران، ثم فوز جديد في المواجهة الثالثة أمام سلوفاكيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد رواندا كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

الجريدة الرسمية