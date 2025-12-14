الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

بلا هزائم، مشوار ألمانيا والنرويج قبل نهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد سيدات، فيتو
تقام اليوم الأحد، مواجهة قوية بين منتخبي ألمانيا والنرويج، في نهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد، المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

وتقام مباراة ألمانيا والنرويج في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتسبقها مواجهة تجمع بين منتخبي فرنسا وهولندا على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الـ3:30 عصرا.

ووصل منتخب ألمانيا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة (29-23)، فيما تأهل منتخب النرويج على حساب أصحاب الأرض منتخب هولندا بنتيجة (35-25).

مشوار منتخب ألمانيا

وبدأ منتخب ألمانيا مشواره في دور المجموعات بالفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة (32-25)، ثم فوز جديد في الجولة الثانية على منتخب أوروجواي بنتيجة (38-12)، وفوز مستحق في الجولة الثالثة على منتخب صربيا بنتيجة (31-20).

وفي الدور الرئيسي واصل منتخب ألمانيا مسيرة التألق بـ3 انتصارات جديدة، جاءت على حساب جزر الفارو بنتيجة (36-26)، ومونتينجرو بنتيجة (36-18)، وإسبانيا بنتيجة (29-25).

وفي الدور ربع النهائي حقق منتخب ألمانيا الفوز على البرازيل بنتيجة (30-23)، ثم الفوز في الدور قبل النهائي على منتخب فرنسا بنتيجة (29-23).

مشوار منتخب النرويج

أما منتخب النرويج فبدأ مشواره بفوز كبير على منتخب كوريا بنتيجة (34-19)، ثم فوز في الجولة الثانية على منتخب كازاخستان بنتيجة (41-16)، ثم فوز جديد في الجولة الثالثة على منتخب أنجولا بنتيجة (31-19).

وفي الدور الرئيسي حقق منتخب النرويج 3 انتصارات جديدة، أمام منتخب السويد بنتيجة (39-26)، وأمام منتخب التشيك بنتيجة (37-14)، وأمام منتخب البرازيل بنتيجة (33-14).

وفي الدور ربع النهائي، حقق منتخب النرويج فوزا هاما على نظيره منتخب مونتينجرو بنتيجة (32-23)، قبل الفوز في الدور قبل النهائي على منتخب هولندا بنتيجة (35-25).

كرة اليد بطولة العالم لسيدات كرة اليد هولندا فرنسا وهولندا منتخب ألمانيا

