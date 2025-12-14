كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال

18 حجم الخط

يستعد الجهاز الفني لمنتخب سيدات كرة اليد، لتقديم تقريره الفني بشأن المشاركة في منافسات بطولة العالم لسيدات كرة اليد، والمقامة حاليا بتنظيم مشترك بين ألمانيا وهولندا.

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ28 خلال مشاركته في بطولة العالم، من أصل 32 منتخبا شاركوا في المونديال.

ويتضمن تقرير الجهاز الفني نقاط الضعف والقوة في المنتخب الوطني، وأيضا مبررات اختيار بعض اللاعبات ضمن القائمة النهائية على حساب عناصر كانت أساسية.

دور المجموعات

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (20) - (29) النمسا

مصر (15) - (37) هولندا

مصر (14) - (27) الأرجنتين

كأس الرئيس

وتحول المنتخب الوطني بعد ذلك للمنافسة في مرحلة كأس الرئيس على المراكز من الـ25 وحتى الـ32، ليخوض 3 مواجهات جديدة في المجموعة الثانية جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (32) - (35) الصين

مصر (26) - (26) كوبا

مصر (30) - (18) كازاخستان

تحديد المراكز

وفي مباراة تحديد المركزين الـ27 والـ28، خسر المنتخب الوطني مواجهته الأخيرة في المونديال أمام باراجواي بنتيجة (28-30).

