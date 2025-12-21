لا يقهر، 7 ولايات نصبت حسن مصطفى ملكا لإمبراطورية كرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، فاز الدكتور حسن مصطفى بولاية جديدة في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد، التي أقيمت منذ قليل في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الاتحادات الأهلية.

وتفوق الدكتور حسن مصطفى على منافسيه الثلاثة في الانتخابات التي أقيمت على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة جديدة (2025-2029).

أصوات حسن مصطفى في انتخابات الاتحاد الدولي

وحصل حسن مصطفى على 129 صوتًا بنسبة 73%، مقابل 24 صوتًا للمرشح السلوفيني و20 صوتًا للمرشح الألماني و3 أصوات فقط للمرشح الهولندي.

7 ولايات نصبت حسن مصطفى ملكا لكرة اليد العالمية

وفيما يلي نستعرض الولايات الانتخابية التي نصبت حسن مصطفى ملكا على عرش كرة اليد العالمية:

الولاية الأولى

استمرت ولاية حسن مصطفى الأولى خلال الفترة من 2000 وحتى 2005، وتفوق فيها على منافسه النمساوي والذي انسحب قبل التصويت مباشرة.

الولاية الثانية

استمرت ولاية حسن مصطفى الثانية خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، وتفوق فيها مرشح من السويد بـ134 صوتا مقابل 46 لمرشح السويد.

الولاية الثالثة

امتدت الولاية الثالثة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، وتفوق فيها على مرشح لوكسمبرج، بـ142 صوتا مقابل 25.

الولاية الرابعة

استمرت الولاية الرابعة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، وحسمها بالتزكية.

الولاية الخامسة

امتدت الولاية الخامسة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، وحسمها أيضا بالتزكية.

الولاية السادسة

استمرت الولاية السادسة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، وحسمها بالتزكية دون منافسة.

الولاية السابعة

حسم حسن مصطفى نجاحة في الولاية السابعة له والمقرر أن تستمر حتى عام 2029، بعد تفوقه على مرشحي سلوفينيا وألمانيا وهولندا.

وجاء فوز الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي أقيم منذ قليل بأحد فنادق العاصمة الجديدة، بحضور ومشاركة 176 اتحادا وطنيا من إجمالي 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية في تاريخ الاتحاد.

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

وتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد كل من، الدكتور حسن مصطفى الرئيس الحالي، والسلوفيني فرانك بوبيناتش، والألماني جيرد بوتزيك، والهولندي تجارك دي لانج.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2029.

منصور أريمو رئيسا للاتحاد الأفريقي

وفاز الدكتور منصور أريمو، البنيني الجنسية، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، لفترة ولاية جديدة، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أُقيمت أمس السبت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المصري الدكتور مدحت البلتاجي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، في تأكيد جديد على الثقة القارية في الكفاءات المصرية ودورها المؤثر داخل منظومة كرة اليد الأفريقية.

