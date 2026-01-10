السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وإيران في بطولة إسبانيا الدولية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب إيران، في الجولة الثانية من بطولة إسبانيا الدولية، المقامة حاليا بمشاركة 6 منتخبات.

موعد مباراة مصر وإيران

تقام مباراة مصر وإيران في الـ6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أون سبورت 1.

وكان المنتخب قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب البرتغال بنتيجة (31-31)، ويحتاج للفوز على منتخب إيران بفارق 22 هدفا من أجل تصدر المجموعة الثانية.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على منتخب إيران في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت بنتيجة (41-20).

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبًا وهم:

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال مباراة مصر وإيران منتخب البرتغال

مواد متعلقة

كرة اليد، ماذا يحتاج منتخب مصر لتصدر مجموعته في بطولة إسبانيا؟

كرة اليد، موعد مباراة مصر والجابون في افتتاح أمم أفريقيا

كرة اليد، موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

استعدادا لأفريقيا، برنامج منتخب كرة اليد في معسكر إسبانيا
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية