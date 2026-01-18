الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف عن موعد أول مزاد على الأرقام المختصرة المميزة

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إقامة أول مزاد على منصة "أوكشنز auctions" الإلكترونية المخصصة للأرقام المختصرة المميزة (الثلاثية والسداسية) يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٦، حيث تتاح الأرقام السداسية كفرصة مثالية للشركات الصغيرة والناشئة للحصول على رقم مختصر مميز، بينما تخصص الأرقام الثلاثية للشركات الكبيرة الساعية لترسيخ هويتها.

سرعة استيفاء إجراءات التسجيل

 دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة الجهات الراغبة في المشاركة إلى سرعة استيفاء إجراءات التسجيل وسداد التأمين في موعد أقصاه ٢١ يناير ٢٠٢٦ لضمان الأفضلية في دخول المزاد، مع توفير طرق دفع ميسرة تشمل التحويل اللحظي عبر تطبيق "إنستاباي".

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق منصة "أوكشنز" auctions، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة مميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، وذلك بعد إجراء دراسات وأبحاث متخصصة أظهرت وجود فجوة بين الأرقام المميزة التي يسهُل على المستخدمين تذكرها واحتياج السوق منها.

هذا وتساعد منصة "أوكشنز" المستخدمين على الوصول إلى الشركات والمؤسسات المختلفة بسهولة أكبر وتقليل الوقت والمجهود عند التواصل للحصول على الخدمات، وتسهم في تحسين جودة خدمة العملاء المقدمة للمستخدمين من خلال إتاحة أرقام سهلة وواضحة للتواصل مع البنوك، وشركات الاتصالات، والخدمات الصحية، وخدمات التجزئة، والسياحة، والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات، مما ينعكس على سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الخدمة، وتحسين مستوى رضا المستخدمين.

تعزيز مكانة مصر

تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك يعقدان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز حقوق المستخدمين

يأتي إطلاق منصة "أوكشنز" ضمن استراتيجية الجهاز لتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال، ودعم قدرتها التنافسية في تصدير الخدمات الرقمية، خاصًة في ظل التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات العشرة الأخيرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات منصة أوكشنز auctions الأرقام السداسية

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

تنظيم الاتصالات يكشف تأثر بعض الخدمات بمحيط القاهرة الكبرى لهذا السبب

من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية