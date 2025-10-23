تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا متزايدًا في مجال التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن عدد الأجهزة المنتجة داخل البلاد تجاوز 6 ملايين هاتف حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.

ثلاثة مصادر رئيسية للهواتف في السوق المصرية

أوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن هواتف المحمول الموجودة في السوق تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية:

الهواتف المصنعة محليًا داخل المصانع المصرية.

الهواتف المستوردة رسميًا عبر وكلاء معتمدين أو مستوردين يدفعون الرسوم المقررة دون أي مشكلات.

الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج، وهي الفئة التي وضع لها الجهاز قواعد محددة، بحيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما تُطبق الرسوم على أي جهاز إضافي.

ضوابط قانونية لبيع الهواتف المعفاة

وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن المشكلة الأساسية تنشأ من إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم تحت بند الاستخدام الشخصي، موضحًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيعها، لكن يشترط وجود فاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف (IMEI)، لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية والجمركية.

نسبة الإيقاف محدودة جدًا

وكشف محمد إبراهيم أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة في السوق المصرية، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم التداول الكبير في سوق الهواتف المحمولة.

تطبيق "تليفوني" لتتبع البيانات

ولفت إلى أن تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد أداة مهمة تساعد المواطنين على معرفة بيانات أجهزتهم واستحقاقاتها الضريبية، لكنه لا يغني عن ضرورة امتلاك فاتورة ضريبية معتمدة لإثبات مصدر الهاتف وصلاحيته للتشغيل داخل الشبكات المصرية.

