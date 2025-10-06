الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات وصندوق تكريم الشهداء وأسرهم

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

شهدت القاهرة اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، حيث يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن الذين قدموا تضحيات جليلة، وإيمانًا بتكريم أبنائها من شهداء القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

أهداف بروتوكول التعاون

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبيّن من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات ميسرة ومتطورة للمستفيدين من الصندوق.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن هذا التعاون يُمثِّل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في رعاية أبناء الوطن الذين قدموا تضحيات كبيرة، مؤكدًا التزام الجهاز بتقديم كافة أوجه الدعم التكنولوجي والرقمي لخدمتهم.

وأضاف المهندس محمد شمروخ أنه في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمُنظِّم للقطاع ومُيسر لخدماته، فقد قام بتوجيه شركات المحمول لمنح خصم 50٪ للمستفيدين من الصندوق. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين عائلات الشهداء والضحايا من الوصول إلى خدمات الاتصالات بجودة عالية وتكلفة ميسورة، مما يسهم في دمجهم بشكل فعّال في المجتمع الرقمي وتحسين جودة حياتهم.

من جانبه، أعرب اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بتكريم أبناء مصر من الشهداء والأبطال المصابين وأسرهم، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل أمن وسلامة هذا الوطن.

 كما عبّر عن ثقته التامة بأن هذا التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إحدى ركائز التحول الرقمي في مصر، يُعَد بمثابة تقدير عملي لتضحياتهم، ورسالة واضحة بأن الدولة لن تتوانى في رد جزء من جميلهم لوطننا الغالي.

إطلاق حملات توعوية

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

تنظيم الاتصالات يكشف تأثر بعض الخدمات بمحيط القاهرة الكبرى لهذا السبب

كما يشمل البروتوكول إطلاق حملات توعوية وورش عمل مشتركة بين الجهاز والصندوق، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا التعاون تتويجًا لجهود الدولة في تكريم من قدموا أرواحهم أو أصيبوا في سبيل الوطن، وإعلاءً لقيم التضحية والوفاء التي تظل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حرب أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية

مواد متعلقة

من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني

تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة اعتبارا من الأحد المقبل (فيديو)

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads