من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر بدأت رسميًا في تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستدخل عبر السيارات الذكية لتعزيز الأمان على الطرق.

سيارات ذكية لحماية السائقين

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة MBC مصر، أن السيارات المزودة بالخدمة ستتمكن من إرسال إشعارات فورية عن السرعة، التواصل التلقائي مع الطوارئ والإسعاف في حال وقوع حادث.

وأشار إلى أن هذه التقنية ستوفر حماية أكبر للسائقين وتسهم في خفض المخاطر المرورية.

من السيارات إلى المنازل

وشدد المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، على أن التطبيق سيبدأ بالسيارات فقط، على أن يمتد تدريجيًّا إلى الأجهزة المنزلية والكهربائية.



وأضاف أن الشركات العالمية المصنعة باتت قادرة بالفعل على إدخال هذه الخدمة في السيارات الموجهة للسوق المصري، ما يعكس خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.