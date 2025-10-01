الأربعاء 01 أكتوبر 2025
من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر بدأت رسميًا في تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستدخل عبر السيارات الذكية لتعزيز الأمان على الطرق.

 

سيارات ذكية لحماية السائقين

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة MBC مصر، أن السيارات المزودة بالخدمة ستتمكن من إرسال إشعارات فورية عن السرعة، التواصل التلقائي مع الطوارئ والإسعاف في حال وقوع حادث.

وأشار إلى أن هذه التقنية ستوفر حماية أكبر للسائقين وتسهم في خفض المخاطر المرورية.

 

من السيارات إلى المنازل

وشدد المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، على أن التطبيق سيبدأ بالسيارات فقط، على أن يمتد تدريجيًّا إلى الأجهزة المنزلية والكهربائية.


وأضاف أن الشركات العالمية المصنعة باتت قادرة بالفعل على إدخال هذه الخدمة في السيارات الموجهة للسوق المصري، ما يعكس خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل.

