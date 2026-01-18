الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد 

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويتصدر فريق برشلونة  ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه 19 جولة في المسابقة بقيادة مدربه هانز فليك، فيما يتواجد ريال سوسيداد  في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 21 نقطة.

ويأتي برشلونة من فوز أمام راسينج في كأس ملك إسبانيا بهدفين دون رد، وتأهل للدور ربع النهائي بالمسابقة.

ويرغب برشلونة في مواصلة الفوز بالليجا لتوسيع الفارق مع ريال مدريد أقرب ملاحقيه الذي يأتي خلفه في المركز الثاني بـ 48 نقطة.

 

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وكان فليك قاد برشلونة لتحقيق 11 فوزًا متتاليًا بعد تغلبه على راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا كثاني أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

ومنح فوز برشلونة بقيادة مدربه فليك أمام راسينج سانتاندير2-0 في كأس ملك إسبانيا الانتصار الـ11 تواليًا، ليعادل أفضل سلسلة للإسباني لويس إنريكي مدرب البرسا السابق في 2015، بينما يبقى الرقم القياسي التاريخي عند 18 فوزًا متتاليًا تحت قيادة فرانك ريكارد.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت في وقت سابق قبل مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا أن ​برشلونة​ يواصل عروضه القوية بعدما حقق 10 انتصارات متتالية من دون أي تعادل، في سلسلة لم يشهدها النادي منذ عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق لم يتعرض لأي خسارة منذ سقوطه أمام ​تشيلسي​ 0-3 على ملعب ستامفورد بريدج، ليبدأ بعدها مسيرة انتصارات متواصلة في مختلف المسابقات.

وأشارت إلى أن آخر سلسلة مشابهة تعود لفترة المدرب ​لويس إنريكي​  2016.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ريال سوسيداد برشلونة وريال سوسيداد مباراة برشلونة وريال سوسيداد برشلونة ضد ريال سوسيداد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد برشلونة أمام ريال سوسيداد مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد ريال سوسيداد ضد برشلونة الدوري الإسباني الليجا

مواد متعلقة

صحيفة إسبانية تكشف كواليس تعطل انتقال نجم الأهلي إلى برشلونة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

أول تعليق من توريس على ارتداء شارة قيادة برشلونة

برشلونة يهزم راسينج سانتاندير بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية