أول تعليق من توريس على ارتداء شارة قيادة برشلونة

18 حجم الخط

علق فيران توريس نجم برشلونة على تأهل فريقه لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بثنائية نظيفة ضد راسينج سانتاندير.

وجاء هدف فيران توريس الأول في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني، قبل أن يؤمن لامين يامال صعود برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 96.



وقال فيران في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أظهر راسينج كثير من الجودة، لم نتوقع منهم أن يكونوا بهذه الصلابة وأن يتراجعوا للخلف بهذا الشكل".

وأضاف: "كنا نعلم أن الأمر يعتمد علينا، انفتحت المباراة في النهاية وكان التنافس متكافئًا، لحسن الحظ لدينا خوان جارسيا، كل منافسينا يلعبون بشكل جيد دائمًا ويعرفون كيف يؤدون واجبهم على أكمل وجه ويتمتعون بمستوى عال ولهذا السبب يصعب علينا الفوز وأسعى لتسجيل مزيد من الأهداف".

وواصل: "قدمنا أداء جيد للفوز بالمباراة، وهدفي هو مساعدة الفريق والمدرب، وسأواصل تسجيل العديد من الأهداف، كذلك فخر لي أن أكون قائدا لأفضل فرق العالم".

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباسيتي.

وأقام فريق راسينج سانتانديير ممرًّا شرفيًّا تكريميًّا لبرشلونة، قبل المواجهة التي جمعت الفريقين في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

وجاء تكريم أصحاب الأرض لفريق برشلونة بعد الفوز بلقب السوبر الإسباني.

